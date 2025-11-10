Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Espectáculos

El youtuber Gabino Silva presente en el triunfo de Gimnasia: llegó al Bosque en una caravana de motos

10 de Noviembre de 2025 | 19:55

Escuchar esta nota

Este lunes, en el triunfo de Gimnasia a Vélez por 2 a 0, estuvo presente el youtuber Gabino Silva en una de las cabeceras del Bosque. El joven, llegó al Bosque en medio de una caravana de hinchas. 

Gabino, que además de realizar vlogs en Youtube, encabeza una banda de pop y se prepara para un importante desafío este fin de año, donde enfrentará a William Banks en Parense de Manos el destacado evento de boxeo aficionado entre streamers, creadores de contenido y celebridades.

Sin embargo, esta tarde dijo presente en el Bosque y registró en sus redes sociales algunos de sus fragmentos por el Paseo del Bosque a bordo de una moto, como también adentro de la tribuna del Juan Carmelo Zerillo entre la barrabrava. 

 

