Reconocen a trabajadores municipales jubilados

El intendente, Julio Alak, distinguió ayer a empleados municipales jubilados y con 25 años de trayectoria durante un acto en el Teatro Coliseo Podestá del que participaron miembros del gabinete municipal y familiares de los homenajeados.

Alak agradeció ante los homenajeados “el esfuerzo que han puesto por haber trabajado con tanta disciplina y compromiso”.

En total, el jefe comunal entregó medallas y diplomas a cerca de 200 jubilados del período 2024-2025 y a alrededor de 200 trabajadores con más de 25 años en diversas secretarías comunales. Además, hubo un desayuno de bienvenida y a cada trabajador se le tomó una foto de recuerdo.