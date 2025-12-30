Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Policiales |Los imputaron por apropiación ilegal de las marcas del Diez

Morla y las hermanas de Maradona quedaron con procesamiento firme

Matías Morla

30 de Diciembre de 2025 | 02:06
Edición impresa

La Sala 7 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional ratificó los procesamientos del abogado Matías Morla y las hermanas de Diego Armando Maradona en la causa que investiga la presunta apropiación ilegal de las marcas pertenecientes al célebre futbolista.

Conforme al escrito de 25 páginas, las defensas del letrado, su cuñado, Maximiliano Pomargo, la escribana Sandra Iampolsky, Sergio Garmendia -empleado del letrado-, Ana y Rita Maradona habían apelado los procesamientos dictaminados a mediados de septiembre.

“Al tiempo de apelar, algunas de las defensas plantearon que la Sala IV había excedido la competencia habilitada por el recurso de las partes legitimadas activamente”, sostiene el documento.

Se indica que “se entendió que la pretensión no radicaba en el procesamiento de los imputados sino, en cualquier caso, en revocar el sobreseimiento que se había dictado, anularlo o que otro tribunal se pronunciara”.

Los jueces Juan Esteban Cicciaro, Rodolfo Pociello Argerich y Ricardo Matías Pinto desestimaron el cuestionamiento de Morla referido a la presunta ausencia de prueba y la “enorme falencia” que se invocó, como consecuencia de la inexistencia de documentos que avalen la imputación.

Además, los magistrados consideraron “acertado” el hecho de que Sattvica S.A. fue un “ropaje societario”, ya que “no desarrolló ninguna actividad económica durante varias años”, de acuerdo a las informaciones brindadas por la Inspección General de Justicia (IGJ).

Los camaristas entendieron que el supuesto deseo de Maradona de “poder entregar el fruto de sus años de deportista de elite a sus hermanas y no a sus hijas” no puede prosperar a raíz de que incumple los principios del derecho sucesorio.

Morla, Pomargo y Garmendia se encuentran acusados en calidad de coautores por el delito de defraudación y administración fraudulenta.

 

