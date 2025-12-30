Amigos son los amigos: nueva ayuda a Entre Ríos

“Ya es insoportable”: sube el termómetro, falta el agua y la luz
“Ya es insoportable”: sube el termómetro, falta el agua y la luz
El Ministerio de Economía nacional adelantó $220 mil millones a la provincia de Entre Ríos, que se descontarán de futuras liquidaciones de coparticipación federal y tendrá un interés calculado sobre la tasa TAMAR (Tasa Mayorista de Argentina).
La medida se oficializó a través del decreto 922 publicado ayer en el Boletín Oficial, luego de que los legisladores de la provincia que gobierna Rogelio Frigerio acompañarán la votación del proyecto de Presupuesto 2026 que giró la Casa Rosada al Congreso.
El gobernador del PRO, y alineado con la gestión nacional libertaria, pretendía un colchón de dinero para dar previsibilidad frente al proceso de emisión de deuda internacional previsto para principios de 2026.
La gestión Frigerio considera que los fondos que se obtengan del bono 2026 permitirán precancelar el adelanto del Tesoro Nacional.
