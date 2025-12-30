La Comuna lanzó un observatorio del sector productivo local

“Ya es insoportable”: sube el termómetro, falta el agua y la luz
La Municipalidad presentó ayer el primer observatorio del sector productivo local, con la idea de procesar en un mismo ente la información requereida sobre la matriz económica de la Ciudad, a fin de fijar políticas públicas que incentiven la actividad del sector privado.
Según explicaron desde la Comuna, el observatorio “permitirá contar con información actualizada y confiable para orientar el diseño de políticas públicas”. Fue durante el cierre del curso Platenses Programando el Futuro, que se llevó a cabo en el Centro Cultural de las Artes Pasaje Dardo Rocha.
El proyecto está liderado por la secretaria de Producción municipal, Mercedes La Gioiosa, quien, durante la presentación estuvo acompañada por el presidente de la UNLP, Martín López Armengol; institución que participó de los censos encargados por el Municipio.
Según explicó La Gioiosa, en diálogo con EL DIA, la Ciudad cuenta con 693 industrias y unos 19 mil comercios, de los que durante este año se realizaron 8.500 nuevas habilitaciones. Además, dijo la funcionaria, “en el cordón frutihortícola hay 6.225 productores, un número que no se actualizaba desde el último censo, en 2005”.
Al respecto, indicó: “Si no sabemos cómo es la matriz productiva de la Ciudad y cómo está compuesta, menos podemos elaborar un diagnóstico que sirva para su desarrollo”.
A partir de esta iniciativa, los informes y datos recopilados por el Municipio serán publicados en el sitio web del observatorio para que puedan ser utilizados por potenciales inversores, áreas académicas y el público en general.
Entre los informes disponibles hasta el momento se destaca la Encuesta de Industrias Manufactureras, que dio a conocer la estructura, las características, la dinámica y el desempeño reciente de la industria local. El relevamiento recopiló más de 100 respuestas con información valiosa sobre la evolución de la actividad y el empleo industrial.
Además, puede consultarse el relevamiento florihortícola de La Plata, que brinda una radiografía detallada de un sector clave para la producción local y la identidad de la región. El estudio se realizó después de veinte años sin datos actualizados.
Finalmente, en línea con la creación de la subsecretaría de Economía del Conocimiento, se elaboró un informe sobre la importancia de este universo en la estructura productiva platense y su potencial hacia el futuro.
