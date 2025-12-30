El consumo continúa sin repuntar para los porteños

El consumo de bienes en los autoservicios mayoristas y los shoppings porteños continúan sin repuntar: durante el tercer trimestre (julio-septiembre) del año registraron caídas en las ventas. A contramano, los supermercados marcaron un mínimo incremento interanual, según lo difundido por el Instituto de Estadísticas y Censos Porteños de la Ciudad de Buenos Aires (IDECBA).

Según pudo procesar la agencia Noticias Argentinas, el consumo en supermercados aumentó 0,4% interanual, que representa una desaceleración en el ritmo de crecimiento de 4,4 puntos porcentuales (p.p.) respecto de la suba del período anterior (4,8%). n el acumulado del año, las ventas constantes se incrementaron 2,5%.

El ticket promedio por operación del trimestre alcanzó los $20.101 a precios corrientes y registró una nueva mejora interanual en términos reales, aunque en un porcentaje menor al computado en los tres meses previos.

De esta manera, la compra promedio a valores constantes del tercer trimestre se situó por debajo de la referencia media del segundo trimestre (abril-junio).

En los autoservicios mayoristas las ventas siguen sin repuntar: en el tercer trimestre se contrajeron un 15,6%. En el acumulado del año perdió 8,9%.

El consumo en los centros comerciales de CABA experimentó una retracción del 6,8% en términos interanuales.