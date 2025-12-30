Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Opinión |Enfoque

La conquista china de sus modelos IA en EE UU

La conquista china de sus modelos IA en EE UU

Thomas Urbain

30 de Diciembre de 2025 | 01:10
Edición impresa

Aunque Estados Unidos está inmerso en una amarga rivalidad con China por el desarrollo de la inteligencia artificial (IA), la tecnología china ha hecho discretos avances en el mercado estadounidense.

A pesar de las considerables tensiones geopolíticas, los modelos chinos de código abierto de IA están ganando terreno sobre un creciente número de programas y compañías de estadounidenses. Se trata de modelos diferentes a los de IA generativa cerrados que se han convertido en nombres familiares -como el ChatGPT de OpenAI, o Gemini de Google- cuyos entresijos se protegen celosamente.

En contraste, los modelos “abiertos” que ofrecen muchos rivales chinos, desde Alibaba hasta DeepSeek, les permiten a los programadores personalizar fragmentos de software para adaptarlos a sus necesidades.

Globalmente, el uso de modelos abiertos desarrollados por chinos ha pasado de tan solo un 1,2% a finales de 2024 a cerca del 30% en agosto de este año, según un reporte publicado este mes por la plataforma de desarrolladores OpenRouter y la firma estadounidense de capital de riesgo Andreessen Horowitz.

Los modelos abiertos chinos “son baratos, en algunos casos gratuitos, y funcionan bien”, dijo a la AFP Wang Wen, decano del Instituto de Estudios Financieros de la Universidad Renmin de China.

Un emprendedor estadounidense, que habló en condición de anonimato, le dijo a la AFP que su negocio ahorra 400.000 dólares anuales al usar los modelos de IA Qwen de Alibaba en lugar de los modelos privados.

LE PUEDE INTERESAR

imagen

Opinan los lectores

LE PUEDE INTERESAR

Advierten por la llegada de mas calor a la Región

“Si necesitas capacidades de vanguardia, vuelves a OpenAI, Anthropic o Google, pero la mayoría de las aplicaciones no lo requieren”, explicó el empresario.

El gigante estadounidense de los chips Nvidia, la firma de IA Perplexity y la Universidad de Stanford, en California, también están utilizando modelos Qwen en parte de su trabajo.

El lanzamiento en enero del modelo de lenguaje “R1” de DeepSeek, de alto rendimiento, bajo costo y de código abierto, desafió la percepción de que la mejor tecnología de IA tenía que provenir de gigantes estadounidenses como OpenAI, Anthropic o Google.

También fue un ajuste de cuentas con Estados Unidos, enfrascado en una batalla por el dominio de la IA con China.

El gobierno de Estados Unidos es consciente del potencial del código abierto. En julio, la administración Trump publicó un “Plan de Acción de IA” que decía que Estados Unidos necesitaba “modelos abiertos líderes basados en valores estadounidenses”.

Estos modelos podrían convertirse en estándares globales, señaló. Pero, hasta ahora, las empresas estadounidenses siguen la vía opuesta.

Meta, que había liderado los esfuerzos de código abierto del país con sus modelos Llama, ahora se está concentrando en la IA de código cerrado.

Sin embargo, este verano boreal OpenAI -bajo presión para revivir el espíritu de sus orígenes como organización sin fines de lucro- lanzó dos modelos conocidos como de “pesos abiertos”, esto es, ligeramente menos maleables que el “código abierto”.

“Ideas occidentales”

Entre las grandes empresas occidentales, solo Mistral, de Francia, se mantiene fiel al código abierto, pero ocupa un lugar muy por detrás de DeepSeek y Qwen en los rankings de uso. Las ofertas de código abierto occidentales “simplemente no son tan interesantes”, dijo el empresario estadounidense que utiliza Qwen de Alibaba.

El gobierno chino ha fomentado la tecnología de IA de código abierto, pese a las dudas sobre su rentabilidad.

Mark Barton, director de tecnología de OMNIUX, dijo que estaba considerando usar Qwen, pero que a algunos de sus clientes podría incomodarles la idea de interactuar con una IA de fabricación china, incluso para tareas específicas.

Dado el posicionamiento de la actual administración estadounidense sobre las empresas tecnológicas chinas, persisten los riesgos, dijo a la AFP.

“No querríamos jugárnoslo todo con un solo proveedor de modelos, especialmente uno que quizá no esté alineado con las ideas occidentales”, aseguró Barton.

“Si Alibaba fuera sancionada o su uso quedara, en la práctica, en una lista negra, no queremos quedar atrapados en esa trampa”, resumió.

Un reciente estudio de Stanford planteó que “la propia naturaleza de las publicaciones de modelos abiertos permite un mejor escrutinio” de la tecnología.

Gao Fei, director de tecnología de la plataforma china de bienestar con IA BOK Health, coincide.

“La transparencia y la naturaleza compartida del código abierto son en sí mismas las mejores maneras de generar confianza”, afirmó.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Christian Petersen trasladado a Buenos Aires: el parte médico del hospital Alemán

Tragedia en la Ruta 3: quien era la pareja de Berisso que murió en el terrible choque

Casaquintas en La Plata: todo en dólares pero en fracciones para “gasoleros”

"Es hippie ella”: Susana Giménez, molesta y decepcionada con su nieta por el gesto en Navidad

Clausuraron el muñeco de Avatar y prohíben nuevos despliegues 

¿Buscás trabajo en La Plata? Consultá las ofertas de empleo de esta semana en EL DIA

VIDEO. Mundo Peluche: el local que arregla ositos gratis y es furor en La Plata
+ Leidas

VIDEO. Domínguez 2027: el Barba se queda en Estudiantes

Operativos dólar blue: en 60 bancos y financieras

El Pincha frenó todas las operaciones de venta de jugadores

Gimnasia: deudas y una transición de poder bajo la lupa

VIDEO. Definen la habilitación definitiva de muñecos en medio de reclamos

Schumacher: la leyenda que lucha en silencio

El precio de las carnes, “de fiesta”: golpazo al bolsillo

“Ya es insoportable”: sube el termómetro, falta el agua y la luz
Últimas noticias de Opinión

Dos provincias ya penan a los que no vacunan a sus hijos

Estados Unidos-China: ¿la disputa final ha comenzado?

Advierten por la llegada de mas calor a la Región

En qué sectores se crearon empleo y en cuáles se destruyeron
Información General
Gripe H3N2 en puerta: instan a vacunarse ya en marzo
Fuerte movimiento de argentinos hacia Uruguay
Hantavirus: confirman otra muerte en Santa Fe
Los números de la suerte del martes 30 de diciembre de 2025, según el signo del zodíaco
A 21 años de Cromañón: familiares y sobrevivientes encabezan el homenaje con actividades
Policiales
VIDEO. Godoy y Tagliaferro, presos: la Justicia de La Plata “les colgó” el cartel de mentirosos y ordenó que los esposaran
Un crimen por odio de género, la razón para aplicar una perpetua
Rechazan excarcelación en el caso de los kickboxers
Ordoqui ya duerme en su domicilio de City Bell
Morla y las hermanas de Maradona quedaron con procesamiento firme
Deportes
VIDEO. Domínguez 2027: el Barba se queda en Estudiantes
Gimnasia: deudas y una transición de poder bajo la lupa
River evalúa la salida de Galarza Fonda a Vélez
Se tomaron un tiempo pero lo hicieron: en Boca ratificaron a Úbeda
Pese al título Universitario cayó en el cierre del Proye
Espectáculos
“Avatar”: Hollywood revive para el cierre de año
Brigitte Bardot: un adiós entre la gloria del cine y la sombra de la polémica
Tambó Tambó en la Roda Carinhosa, en los Galpones de Tolosa
El Argentino busca pianista para el Coro
Petersen: estable y bajo absoluto secreto médico

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla