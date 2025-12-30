La conquista china de sus modelos IA en EE UU

“Ya es insoportable”: sube el termómetro, falta el agua y la luz
“Ya es insoportable”: sube el termómetro, falta el agua y la luz
VIDEO. Definen la habilitación definitiva de muñecos en medio de reclamos
VIDEO. Godoy y Tagliaferro, presos: la Justicia de La Plata “les colgó” el cartel de mentirosos y ordenó que los esposaran
Alumnos de Villa Elisa adaptaron una bici para un vecino discapacitado
Se tomaron un tiempo pero lo hicieron: en Boca ratificaron a Úbeda
La Provincia refinancia deuda por más de 17 mil millones de pesos
Quién se va a tomar vacaciones en el Gabinete y que hará el Presidente
La CGT Regional llamó a “movilizar contra la reforma laboral”
Cristina Kirchner presenta “una lenta recuperación” y seguirá internada
El calor extremo puede llevar la sensación térmica a los 40 grados
Desde este jueves el estacionamiento medido con horario reducido
Piden ayuda para la familia de una beba que precisa un transplante
Sigue la limpieza de fachadas, persianas y espacios públicos
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Thomas Urbain
Aunque Estados Unidos está inmerso en una amarga rivalidad con China por el desarrollo de la inteligencia artificial (IA), la tecnología china ha hecho discretos avances en el mercado estadounidense.
A pesar de las considerables tensiones geopolíticas, los modelos chinos de código abierto de IA están ganando terreno sobre un creciente número de programas y compañías de estadounidenses. Se trata de modelos diferentes a los de IA generativa cerrados que se han convertido en nombres familiares -como el ChatGPT de OpenAI, o Gemini de Google- cuyos entresijos se protegen celosamente.
En contraste, los modelos “abiertos” que ofrecen muchos rivales chinos, desde Alibaba hasta DeepSeek, les permiten a los programadores personalizar fragmentos de software para adaptarlos a sus necesidades.
Globalmente, el uso de modelos abiertos desarrollados por chinos ha pasado de tan solo un 1,2% a finales de 2024 a cerca del 30% en agosto de este año, según un reporte publicado este mes por la plataforma de desarrolladores OpenRouter y la firma estadounidense de capital de riesgo Andreessen Horowitz.
Los modelos abiertos chinos “son baratos, en algunos casos gratuitos, y funcionan bien”, dijo a la AFP Wang Wen, decano del Instituto de Estudios Financieros de la Universidad Renmin de China.
Un emprendedor estadounidense, que habló en condición de anonimato, le dijo a la AFP que su negocio ahorra 400.000 dólares anuales al usar los modelos de IA Qwen de Alibaba en lugar de los modelos privados.
LE PUEDE INTERESAR
Opinan los lectores
LE PUEDE INTERESAR
Advierten por la llegada de mas calor a la Región
“Si necesitas capacidades de vanguardia, vuelves a OpenAI, Anthropic o Google, pero la mayoría de las aplicaciones no lo requieren”, explicó el empresario.
El gigante estadounidense de los chips Nvidia, la firma de IA Perplexity y la Universidad de Stanford, en California, también están utilizando modelos Qwen en parte de su trabajo.
El lanzamiento en enero del modelo de lenguaje “R1” de DeepSeek, de alto rendimiento, bajo costo y de código abierto, desafió la percepción de que la mejor tecnología de IA tenía que provenir de gigantes estadounidenses como OpenAI, Anthropic o Google.
También fue un ajuste de cuentas con Estados Unidos, enfrascado en una batalla por el dominio de la IA con China.
El gobierno de Estados Unidos es consciente del potencial del código abierto. En julio, la administración Trump publicó un “Plan de Acción de IA” que decía que Estados Unidos necesitaba “modelos abiertos líderes basados en valores estadounidenses”.
Estos modelos podrían convertirse en estándares globales, señaló. Pero, hasta ahora, las empresas estadounidenses siguen la vía opuesta.
Meta, que había liderado los esfuerzos de código abierto del país con sus modelos Llama, ahora se está concentrando en la IA de código cerrado.
Sin embargo, este verano boreal OpenAI -bajo presión para revivir el espíritu de sus orígenes como organización sin fines de lucro- lanzó dos modelos conocidos como de “pesos abiertos”, esto es, ligeramente menos maleables que el “código abierto”.
Entre las grandes empresas occidentales, solo Mistral, de Francia, se mantiene fiel al código abierto, pero ocupa un lugar muy por detrás de DeepSeek y Qwen en los rankings de uso. Las ofertas de código abierto occidentales “simplemente no son tan interesantes”, dijo el empresario estadounidense que utiliza Qwen de Alibaba.
El gobierno chino ha fomentado la tecnología de IA de código abierto, pese a las dudas sobre su rentabilidad.
Mark Barton, director de tecnología de OMNIUX, dijo que estaba considerando usar Qwen, pero que a algunos de sus clientes podría incomodarles la idea de interactuar con una IA de fabricación china, incluso para tareas específicas.
Dado el posicionamiento de la actual administración estadounidense sobre las empresas tecnológicas chinas, persisten los riesgos, dijo a la AFP.
“No querríamos jugárnoslo todo con un solo proveedor de modelos, especialmente uno que quizá no esté alineado con las ideas occidentales”, aseguró Barton.
“Si Alibaba fuera sancionada o su uso quedara, en la práctica, en una lista negra, no queremos quedar atrapados en esa trampa”, resumió.
Un reciente estudio de Stanford planteó que “la propia naturaleza de las publicaciones de modelos abiertos permite un mejor escrutinio” de la tecnología.
Gao Fei, director de tecnología de la plataforma china de bienestar con IA BOK Health, coincide.
“La transparencia y la naturaleza compartida del código abierto son en sí mismas las mejores maneras de generar confianza”, afirmó.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí