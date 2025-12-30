Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Política y Economía |Los destinos elegidos

Quién se va a tomar vacaciones en el Gabinete y que hará el Presidente

Quién se va a tomar vacaciones en el Gabinete y que hará el Presidente

Adorni, las postergó

30 de Diciembre de 2025 | 02:04
Edición impresa

En las vísperas de Año Nuevo, el Gabinete prepara sus vacaciones previstas entre los últimos días de diciembre y los primeros días del 2026, con la intención de retomar sus labores ya con enero en marcha.

Según trascendió, el presidente Javier Milei no se tomará días, aunque prevé permanecer mayormente en la quinta de Olivos y evitar la Casa Rosada los días de grandes temperaturas en la Ciudad de Buenos Aires.

Otro de los que no se irá de vacaciones es el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien atraviesa sus primeros meses al frente del área y tiene en mente la idea de un descanso a mediados de año.

Tampoco hará lo propio el ministro del Interior, Diego Santilli, que diseñó un nuevo desembarco por el interior del país para visitar nuevas provincias bajo el objetivo de acumular respaldos a la agenda legislativa para el segundo tramo de las sesiones extraordinarias.

Sin embargo, el resto de los funcionarios tienen previstas escapadas al exterior y el interior del país luego de que Milei flexibilizara las condiciones para vacacionar. El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, alega tener agenda académica en Alemania durante todo el mes de enero.

Otra de las que deberá viajar por “cuestiones laborales” es Sandra Pettovello, titular de la cartera de Capital Humano, que visitará Singapur por dos semanas para interiorizarse en materia laboral. Allí, protagonizará tres reuniones programadas para los días 2, 3 y 5 de enero. El financiamiento del viaje surge de “organismos internacionales”.

LE PUEDE INTERESAR

La CGT Regional llamó a “movilizar contra la reforma laboral”

LE PUEDE INTERESAR

Avanzan con las subas de tarifas en luz y gas

Ya se encuentra de vacaciones es el ministro de Salud, Mario Lugones, que permanece en suelo porteño, pero sin actividad desde el 23 de diciembre y retomará sus funcionarios el 5 de enero.

Recientemente al frente de la cartera de Seguridad, Alejandra Monteoliva, descarta estar fuera del ministerio, aunque desde su entorno precisan que podría pasar algún fin de semana en la provincia de Córdoba, de donde es oriunda.

Por su parte, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, sí descansará y viajará al exterior aunque desde su equipo de prensa evitaron precisar el destino y las fechas.

Se consultó además los planes de los ministros Luis Caputo (Economía) y Carlos Presti (Defensa), pero no hubo respuesta.

Con la mente en la agenda legislativa pendiente, el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, no se tomará días pese a que las sesiones extraordinarias podrían comenzar a finales de enero. Es probable que haga algunos viajes a La Rioja.

Desde el Senado tampoco respondieron. “No tengo constancia”, expresaron desde la intimidad de la vicepresidenta Victoria Villarruel.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Christian Petersen trasladado a Buenos Aires: el parte médico del hospital Alemán

Tragedia en la Ruta 3: quien era la pareja de Berisso que murió en el terrible choque

Casaquintas en La Plata: todo en dólares pero en fracciones para “gasoleros”

"Es hippie ella”: Susana Giménez, molesta y decepcionada con su nieta por el gesto en Navidad

Clausuraron el muñeco de Avatar y prohíben nuevos despliegues 

¿Buscás trabajo en La Plata? Consultá las ofertas de empleo de esta semana en EL DIA

VIDEO. Mundo Peluche: el local que arregla ositos gratis y es furor en La Plata
+ Leidas

VIDEO. Domínguez 2027: el Barba se queda en Estudiantes

Operativos dólar blue: en 60 bancos y financieras

El Pincha frenó todas las operaciones de venta de jugadores

VIDEO. Definen la habilitación definitiva de muñecos en medio de reclamos

Gimnasia: deudas y una transición de poder bajo la lupa

Schumacher: la leyenda que lucha en silencio

El precio de las carnes, “de fiesta”: golpazo al bolsillo

“Ya es insoportable”: sube el termómetro, falta el agua y la luz
Últimas noticias de Política y Economía

Operativos dólar blue: en 60 bancos y financieras

“Dólares en el colchón”: polémica Caputo-bancos

Para Milei, la cuestión de Malvinas es “innegociable”

La Provincia refinancia deuda por más de 17 mil millones de pesos
Deportes
VIDEO. Domínguez 2027: el Barba se queda en Estudiantes
Gimnasia: deudas y una transición de poder bajo la lupa
River evalúa la salida de Galarza Fonda a Vélez
Se tomaron un tiempo pero lo hicieron: en Boca ratificaron a Úbeda
Pese al título Universitario cayó en el cierre del Proye
Espectáculos
“Avatar”: Hollywood revive para el cierre de año
Brigitte Bardot: un adiós entre la gloria del cine y la sombra de la polémica
Tambó Tambó en la Roda Carinhosa, en los Galpones de Tolosa
El Argentino busca pianista para el Coro
Petersen: estable y bajo absoluto secreto médico
Policiales
VIDEO. Godoy y Tagliaferro, presos: la Justicia de La Plata “les colgó” el cartel de mentirosos y ordenó que los esposaran
Un crimen por odio de género, la razón para aplicar una perpetua
Rechazan excarcelación en el caso de los kickboxers
Ordoqui ya duerme en su domicilio de City Bell
Morla y las hermanas de Maradona quedaron con procesamiento firme
Información General
Gripe H3N2 en puerta: instan a vacunarse ya en marzo
Fuerte movimiento de argentinos hacia Uruguay
Hantavirus: confirman otra muerte en Santa Fe
Los números de la suerte del martes 30 de diciembre de 2025, según el signo del zodíaco
A 21 años de Cromañón: familiares y sobrevivientes encabezan el homenaje con actividades

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla