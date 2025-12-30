El Argentino busca pianista para el Coro

“Ya es insoportable”: sube el termómetro, falta el agua y la luz
VIDEO. Definen la habilitación definitiva de muñecos en medio de reclamos
VIDEO. Godoy y Tagliaferro, presos: la Justicia de La Plata “les colgó” el cartel de mentirosos y ordenó que los esposaran
Alumnos de Villa Elisa adaptaron una bici para un vecino discapacitado
Se tomaron un tiempo pero lo hicieron: en Boca ratificaron a Úbeda
La Provincia refinancia deuda por más de 17 mil millones de pesos
Quién se va a tomar vacaciones en el Gabinete y que hará el Presidente
La CGT Regional llamó a “movilizar contra la reforma laboral”
Cristina Kirchner presenta “una lenta recuperación” y seguirá internada
El calor extremo puede llevar la sensación térmica a los 40 grados
Desde este jueves el estacionamiento medido con horario reducido
Piden ayuda para la familia de una beba que precisa un transplante
Sigue la limpieza de fachadas, persianas y espacios públicos
El Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires llama a los interesados a intervenir en una audición para seleccionar un Pianista Acompañante del Coro Estable del Teatro Argentino.
Las pruebas se efectuarán el martes 24 y miércoles 25 de febrero de 2026 en el Centro Provincial de las Artes Teatro Argentino. La inscripción debe realizarse al mail coorestudios@gmail.com desde el miércoles 11 de febrero hasta el jueves 19 de febrero inclusive, a las 19.
Los postulantes deberán detallar nombre y apellido, DNI y teléfono de contacto y adjuntar su curriculum vitae.
Las pruebas contarán con dos partes. La primera etapa (pianística) se desarrollará el martes 24 de febrero, desde las 10. Consistirá en la ejecución del primer y segundo movimiento de una sonata de Beethoven a elección; la interpretación de una obra a elección del período Clásico o Romántico; la ejecución de la reducción al piano del segundo movimiento del Réquiem Alemán de Brahms, bajo batuta, y la lectura a primera vista de un fragmento de ópera.
Los seleccionados en la primera instancia pasarán a la segunda etapa, que se realizará el 25 de febrero, y consistirá en acompañar fragmentos del segundo acto de la ópera “La bohème” de Puccini.
