El Argentino busca pianista para el Coro

El Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires llama a los interesados a intervenir en una audición para seleccionar un Pianista Acompañante del Coro Estable del Teatro Argentino.

Las pruebas se efectuarán el martes 24 y miércoles 25 de febrero de 2026 en el Centro Provincial de las Artes Teatro Argentino. La inscripción debe realizarse al mail coorestudios@gmail.com desde el miércoles 11 de febrero hasta el jueves 19 de febrero inclusive, a las 19.

Los postulantes deberán detallar nombre y apellido, DNI y teléfono de contacto y adjuntar su curriculum vitae.

Las pruebas contarán con dos partes. La primera etapa (pianística) se desarrollará el martes 24 de febrero, desde las 10. Consistirá en la ejecución del primer y segundo movimiento de una sonata de Beethoven a elección; la interpretación de una obra a elección del período Clásico o Romántico; la ejecución de la reducción al piano del segundo movimiento del Réquiem Alemán de Brahms, bajo batuta, y la lectura a primera vista de un fragmento de ópera.

Los seleccionados en la primera instancia pasarán a la segunda etapa, que se realizará el 25 de febrero, y consistirá en acompañar fragmentos del segundo acto de la ópera “La bohème” de Puccini.