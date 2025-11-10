Belén Ludueña contó cuando nace el hijo que tendrá con Jorge Macri: “Es un bebé muy buscado"

María Belén Ludueña vivió un debut cargado de emoción. Este lunes, la conductora estrenó Tarde o temprano, su nuevo programa en la pantalla de El Trece, y conmovió a todos al hablar por primera vez sobre su embarazo.

“Voy a ser mamá de un varón. Esta cara de relajada que están viendo tiene que ver con la felicidad que estamos viviendo. A finales de abril va a nacer mi bebé”, compartió con una gran sonrisa y visiblemente emocionada.

Tras repasar temas de actualidad y espectáculos, Ludueña se tomó unos minutos para abrir su corazón y relatar el camino que atravesó hasta llegar a este momento. “Silvia fue una de las primeras en enterarse cuando estábamos haciendo Mujeres Argentinas. Sentí contárselo porque tenía unos cambios de humor… todos los que pasan por tratamientos de fertilidad saben de lo que estoy hablando”, contó, sincera.

La periodista no ocultó su felicidad por la noticia tan esperada. “En casa estamos súper felices con esta noticia que nos llena el alma. No fue fácil, fue un camino duro. Pero se puede, sobre todo cuando estás en manos de grandes profesionales y cuando apelas a la fe, como es mi caso”, dijo entre lágrimas.

“Es un bebito muy buscado. Lloro porque soy así”, agregó con ternura. También recordó el instante exacto en que descubrió que estaba embarazada: “Me enteré yo primero. Fue el 29 de agosto, bien temprano, y no me contestaba nadie. Lloré en el camarín y automáticamente salí al aire”.