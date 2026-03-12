El irónico mensaje que compartió Villarruel

La vicepresidenta, Victoria Villarruel, se subió a la polémica que generó la decisión del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, de sumar a su esposa a la comitiva oficial que acompañó al presidente, Javier Milei, en su gira por Estados Unidos.

En plena interna con la Casa Rosada, Villarruel hizo como propio los comentarios de usuarios de Instagram que criticaron el accionar del funcionario y los compartió a través de esa red social.

“El ajuste lo paga la política, jaja”, fue uno de los mensajes que eligió replicar la titular del Senado. Lo hizo a través de una historia de Instagram en la que además publicó un video que mostraba a Adorni ensayando una defensa por haber invitado a su mujer, Bettina Angeletti, al avión presidencial.

Distanciada hace tiempo del Gobierno, la Vicepresidenta optó por compartir publicaciones de varios de sus seguidores para ratificar frases que denostaban la actividad del funcionario y que apuntaban a las promesas de campaña de Javier Milei en contra de “la casta”.

“Él mismo aclaró (por Adorni) que Villarruel no es parte de esto”, aseguraba uno de los posteos.

“Adorni dijo que fue con su mujer a Estados Unidos porque su trabajo ‘es muy sacrificado’. Chau, me voy a la m…..”, se leía en otro de los mensajes.

Vale recordar que hace meses que la relación entre Milei y Villarruel muestra públicamente una ruptura total. Incluso, el vínculo se deterioró al punto de no disimular las críticas ni en medios de comunicación ni en redes sociales.

Al respecto, el Presidente fue consultado en la última entrevista que dio sobre el supuesto pedido de renuncia a la Vicepresidenta, pero aseguró que eso no sucederá y que “ella es quien debe decidir” si continuará o no en su función: “Nos eligieron hasta el 2027”, aclaró.

Por su parte, Villarruel prefirió esquivar la interna con Milei durante su participación en Expoagro, donde se refirió a su relación con el Presidente como “un tema de novela” y consideró que “no tiene importancia”.