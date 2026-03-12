Más fuego cruzado Los industriales replican a Milei

La Unión Industrial Argentina (UIA) difundió un duro comunicado contra el presidente Javier Milei tras sus críticas a empresarios industriales durante su exposición en la “Argentina Week 2026”, en Nueva York. La entidad expresó “profundo malestar y preocupación” por las declaraciones del mandatario y advirtió que ese tipo de mensajes afectan el clima institucional y de inversiones.

“Cuando desde la máxima investidura institucional se utilizan expresiones que descalifican a quienes producen e invierten, se genera un agravio injusto hacia ese esfuerzo cotidiano y se debilita el clima de respeto que la Argentina necesita reconstruir”, afirmó la UIA.

La reacción de la central fabril que preside Martín Rappallini llegó después del discurso en el que Milei cuestionó a empresarios y al sistema de protección comercial de la industria ante inversores internacionales. En ese contexto, el Presidente volvió a cargar contra sectores industriales y los vinculó con un esquema de privilegios sostenido por el Estado: “El principio de revelación dice que aquellos que defienden la industria nacional son unos chorros”.

“Desde la Unión Industrial Argentina expresamos nuestro profundo malestar y preocupación por las declaraciones del presidente Javier Milei, en las que calificó a ‘aquellos que defienden la industria nacional’ —es decir, también los industriales argentinos— con expresiones que creemos injustas e infundadas porque distorsionan el rol que ha tenido y tiene la industria en la historia económica y social del país”, señaló la entidad.

En tanto, el presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA), Daniel Rosato, cuestionó las recientes declaraciones de Milei contra empresarios argentinos y advirtió que el país atraviesa una situación productiva que requiere diálogo y políticas para fortalecer la industria.

Las declaraciones del mandatario, realizadas durante una exposición en Nueva York, volvieron a apuntar contra empresarios como Paolo Rocca y Javier Madanes Quintanilla, lo que generó repercusiones en el sector industrial.

En tanto, desde la UIA cuestionaron que el uso de ese tipo de expresiones que descalifican a quienes producen e invierten puede generar consecuencias negativas en las inversiones.

La UIA remarcó que el país busca recuperar inversiones y que, en ese proceso, los inversores observan tanto las variables económicas como el contexto institucional.

“La Argentina está trabajando para volver a ser un país que atraiga inversiones externas e internas. En ese proceso, los inversores observan no solo las oportunidades económicas, sino también la calidad de la convivencia democrática, el respeto institucional y el clima de negocios que ofrece un país”, indicó.

La central fabril también advirtió sobre el contexto crítico que enfrentan las empresas industriales. “A lo largo y ancho de la Argentina existen miles de empresas industriales -grandes, medianas y pequeñas- que todos los días abren sus puertas y hoy están atravesando un momento muy difícil por la caída de las ventas y la actividad”, planteó.

En esa línea, la UIA señaló que detrás de cada empresa hay trabajadores, empresarios y familias que sostienen el entramado productivo nacional en escenarios complejos y que el sector está realizando esfuerzos para adaptarse al nuevo escenario económico. También cuestionó que las críticas del Presidente se realicen sin denuncias formales contra los actores mencionados.

“Cuando no existe ninguna denuncia ni delito que involucre a las personas o sectores que han sido objeto de estos agravios, tratándose simplemente de una opinión que, al provenir de la máxima autoridad del país, adquiere una relevancia institucional inevitable”, afirmó.

Pese a las críticas y cuestionamientos, la UIA dejó abierta una puerta al diálogo.

ADHESIÓN DE LA UIA LOCAL

Lla Unión Industrial del Gran La Plata, mientras, expresó su adhesión al comunicado emitido por la UIA en el que se manifiesta preocupación por las declaraciones de Milei respecto de quienes defienden la industria nacional.

