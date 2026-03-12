Aerolíneas cobrará más caros sus pasajes

Aerolíneas Argentinas implementará de manera temporal un recargo en el precio de sus pasajes debido al salto en los valores del petróleo y del combustible aeronáutico. La medida alcanzará tanto a vuelos de cabotaje como a los servicios regionales e internacionales. Busca compensar el impacto de la suba de costos en la operación de la compañía.

Fuentes de la empresa indicaron que la decisión se tomó “a raíz de los movimientos recientes en el precio del barril de petróleo y del consecuente aumento en el precio del combustible de aviación (Jet Fuel)”. En ese contexto, explicaron que aplicará un cargo adicional en los tickets con el objetivo de mitigar el efecto de esos incrementos en su estructura de costos.

De acuerdo con las fuentes, el monto del recargo variará según el tipo de vuelo y el destino. En los trayectos regionales e internacionales, el adicional oscilará entre 10 y 50 dólares por tramo. En el caso de los vuelos de cabotaje dentro del país, el cargo será de $7.500 por tramo. La medida se enmarca en prácticas habituales dentro del sector aerocomercial, dijeron.