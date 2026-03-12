Rescató a su pareja de un incendio y está grave

Un dramático incendio en una vivienda de La Plata generó momentos de enorme tensión y dejó a un hombre gravemente herido, con quemaduras en distintas partes del cuerpo. La víctima fue trasladada de urgencia al Hospital San Juan de Dios y permanece internada luchando por su vida.

El siniestro ocurrió en una casa ubicada en la calle 42 entre 139 y 140, en la zona oeste del partido. Tras un llamado de emergencia, una dotación de bomberos del cuartel San Carlos acudió al lugar y encontró la vivienda envuelta en llamas.

De acuerdo a fuentes policiales a las que accedió este medio, al arribar los rescatistas constataron que el fuego estaba totalmente declarado. En el exterior de la propiedad hallaron a un hombre con múltiples quemaduras, por lo que de inmediato se solicitó una ambulancia para su asistencia.

De acuerdo a lo que relataron allegados, el hombre habría logrado rescatar a su pareja de la vivienda en medio del incendio, pero él quedó atrapado y sufrió las quemaduras. La familia perdió todas sus pertenencias y ahora necesita ayuda. Para colaborar con donaciones, se puede contactar a Nicolás al teléfono 221-3054985.