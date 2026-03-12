Otra vez postergaron elección en Agronomía

12 de Marzo de 2026 | 03:32 Edición impresa

La elección del nuevo decano de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de La Plata pasó a otro cuarto intermedio y quedó la convocatoria para mañana, tras el segundo llamado frustrado en lo que va de la semana.

Según se pudo saber, al igual que el lunes, el representante por el claustro no docente no dio quórum.

Mañana será el tercer llamado para elegir al futuro decano que asumirá en abril.

El oficialismo, con la lista encabezada por el vicedecano Gabriel Keil, confía en lograr quórum e imponerse.

Keil busca suceder a Ricardo Andreu, que no puede reelegir el cargo.

Trascendió que hasta ahora el oficialismo cuenta con 11 votos (mayoría de profesores, estudiantes y graduados). Mientras hay negociaciones en marcha con el jefe de trabajos prácticos.

También trascendió que el claustro nodocente anticipó que se abstendría en la elección convocada para mañana.

Las 17 facultades de la UNLP votan a sus decanos este mes y asumirán en abril, con miras a la elección del nuevo rector.