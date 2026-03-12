Lo fueron a buscar por disturbios y cayó armado

Un joven de 25 años fue aprehendido en Villa Elvira luego de que la Policía lo sorprendiera con un arma de fuego y marihuana en su poder, tras una denuncia por disturbios en la vía pública.

El procedimiento se llevó a cabo durante la jornada del 10 de marzo en la zona de calle 120 entre 602 y 603, luego de que un llamado al 911 alertara sobre la presencia de un hombre que generaba altercados en el lugar.

Según informaron fuentes policiales, al arribar al sector el personal observó a un individuo que se mostraba violento, por lo que procedieron a identificarlo y realizarle una requisa preventiva. De esta manera, lograron incautar entre sus prendas un revólver calibre 32 junto con varias municiones del mismo calibre.

Además, durante el procedimiento también fueron hallados tres frascos que contenían un total de 86,8 gramos de marihuana. Tras el hallazgo del arma y la sustancia, fue reducido y trasladado a la dependencia policial.

Desde la fuerza destacaron que el secuestro del arma y la droga se concretó gracias al rápido accionar policial, que permitió controlar la situación antes de que el episodio derivara en un hecho de mayor gravedad. En la causa interviene la UFI Nº 2 de La Plata, que avaló y dispuso las actuaciones correspondientes por portación ilegal de arma de fuego de uso civil e infracción a la Ley 23.737.