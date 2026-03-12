Un deterioro “dramático” de la libertad de expresión

Redacción AFP

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) alertó de un deterioro “de alcance dramático” de la libertad de expresión y prensa en América en el último año, marcado por homicidios, detenciones arbitrarias y exilios en varios países.

El Índice Chapultepec destaca que, entre los 23 países analizados, dos no tienen libertad de expresión -Venezuela y Nicaragua-, y ocho presentan altas restricciones para ese derecho: Ecuador, Bolivia, Honduras, Perú, México, Haití, Cuba y El Salvador.

República Dominicana ocupa el primer lugar del índice y es el único país del continente con plena libertad de expresión, según el estudio elaborado por la SIP. Le siguen Chile, Canadá, Brasil, Uruguay, Jamaica y Panamá, países con bajas restricciones durante el periodo analizado, del 2 de noviembre de 2024 al 1 de noviembre de 2025.

Para los autores del informe, “se trata de uno de los peores años para el periodismo en la región” debido a la violencia ejercida y la impunidad agravada en “México, Honduras, Ecuador, Nicaragua, El Salvador, Guatemala, Colombia, Cuba y Venezuela”.

El deterioro no discrimina entre ideologías y “las libertades de prensa y expresión no han sido favorecidas por ninguno de los polos de radicalización política” que caracterizan a la región en los últimos años, según el informe.

Los países peor evaluados tienen “presidencialismos autoritarios” y, en ellos, el entorno contrario a esas libertades suele estar vinculado al poder ejecutivo, aseguran los autores del trabajo.

Identifican asimismo patrones comunes en los métodos para silenciar al periodismo independiente: criminalización desde los poderes del Estado; estigmatización pública de periodistas, acompañada a veces de agresiones de grupos de choque; presión financiera sobre medios críticos; leyes que penalizan a quienes critican a los jerarcas, y ausencia de mecanismos eficaces de protección frente a la violencia de grupos criminales.

El índice señala el caso de Estados Unidos, donde la libertad de expresión y de prensa “experimentaron un deterioro significativo” tras el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca.

El país cayó del cuarto puesto de la edición anterior -en la categoría con “baja restricción” a esos derechos- al 11º puesto (”con restricción”, como Argentina), en un año marcado por “una estigmatización de los espacios de periodismo crítico, por parte del propio presidente Trump y voceros importantes de su administración”.

El despido de más de 500 empleados de la Voz de América, el servicio internacional de radiodifusión financiado por el gobierno estadounidense, y las 170 agresiones sufridas por periodistas durante coberturas, son ejemplos de ese deterioro para la SIP.