Se postergó el juicio por la muerte de Maradona

El Tribunal Oral en lo Criminal N°7 de San Isidro resolvió postergar el inicio del nuevo juicio por la muerte de Diego Maradona, que debía comenzar el 17 de marzo. Finalmente, el debate oral arrancará el 14 de abril, tras un pedido de readecuación del cronograma presentado por la acusación.

Según se informó, la solicitud se basó en que el comienzo del proceso iba a quedar interrumpido por varios feriados consecutivos, lo que podía afectar el normal desarrollo de las audiencias. Además, se dispuso que las audiencias se realicen dos veces por semana.

En el proceso serán juzgados el neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov y otros cinco profesionales de la salud, acusados de homicidio simple con dolo eventual por la muerte del exfutbolista. De ser hallados culpables, enfrentan penas de entre 8 y 25 años de prisión.