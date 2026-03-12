Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Deportes |EMPATÓ 1-1 CON SAN LORENZO

Noche de fastidio: Boca volvió a defraudar de local

Es la cuarta igualdad en forma consecutiva jugando en la Bombonera. Por eso los hinchas despidieron con silbidos a Claudio Úbeda y tibios aplausos a los jugadores

Noche de fastidio: Boca volvió a defraudar de local

Santiago Ascacibar anotó el único gol de Boca, que ganaba 1-0 en el segundo tiempo / Fotobaires

12 de Marzo de 2026 | 05:04
Edición impresa

Boca Juniors y San Lorenzo no se sacaron diferencias y empataron 1-1 anoche, en un clásico intenso disputado en La Bombonera por la décima fecha del torneo Apertura del fútbol argentino.

Un coro de silbidos acompañó el final del encuentro, con el fastidio de los hinchas xeneizes, disconformes con la tarea del entrenador Claudio Úbeda, muy criticado luego de cuatro empates seguidos en La Bombonera, donde Boca no ha conseguido mostrarse firme.

Pero además del pobre nivel del equipo, los hinchas le recriminaron que haya realizado un solo cambio a falta de dos minutos: sacó a un delantero para colocar un extremo. Es muy difícil entender a qué juega Boca que la fecha pasada se había destapado con una goleada de visitante que fue solo un espejismo. Por lo visto anoche en la Bombonera sigue siendo el mismo pobre equipo de antes, con pocas ideas y fragilidad defensiva.

Con este resultado, el equipo de Claudio Úbeda se mantiene en la sexta posición con 13 puntos y suma cuatro partidos sin poder ganar en condición de local. En la próxima fecha, visitará el estadio 15 de Abril para enfrentar a Unión de Santa Fe el domingo desde las 22.

Por su parte, el equipo de Damián Ayude se ubica en la séptima posición con 13 puntos y hace tres partidos que no gana en este Torneo Apertura. En la próxima fecha, recibirá a Defensa y Justicia el lunes a las 18.30 en el estadio Pedro Bidegain.

CLÁSICO DE MAYOR A MENOR Y SIN EMOCIONES EN EL FINAL

Con un desarrollo intenso, el clásico no defraudó en la primera mitad, donde Boca salió decidido a dominar y se topó con un Ciclón plantado que le discutió la iniciativa. Un par de cruces ásperos no faltaron.

Úbeda realizó un solo cambio y a falta de un minuto. Los hinchas no lo podían creer

 

Las situaciones más claras llegaron cerca del entretiempo, para Boca cuando el paraguayo Adam Bareiro recibió a las puertas del área chica, pero su tiro dio en el larguero y picó fuera de la línea de sentencia, y minutos después, para San Lorenzo con Gastón Hernández, que casi festeja para la visita tras un cabezazo que rebotó en el travesaño.

El Azulgrana volvió a inquietar en el inicio de la segunda mitad, cuando Facundo Gulli robó un balón en la mitad de la cancha y se fue solo para enfrentar al portero Agustín Marchesín, pero no definió bien.

Boca respondió con la apertura del marcador, en una jugada en la que Milton Delgado recibió dentro del área y tocó hacia atrás para la llegada del “Ruso” Santiago Ascacibar, que sentenció con un zurdazo raso al rincón derecho. Primer tanto del exEstudiantes en la Bombonera con festejo junto a los hinchas.

Las emociones iban a continuar, porque el DT Damián Ayude movió el banco y dispuso el ingreso de Gregorio Rodríguez, que un par de minutos después estampó la igualdad para el Cuervo al empujar un centro desde la izquierda del uruguayo Mathías de Ritis.

Un remate alto de Aranda dentro del área fue la última ocasión que falló Boca en una noche con un empate que le deja un sabor a poco, dentro de la zona de clasificación a los playoffs, pero todavía lejos de convencer en lo futbolístico, con rendimientos irregulares.

“La mayor parte del partido fuimos superiores. Este resultado duele porque no alcanza con merecer, pero estamos por el buen camino. Generamos mucho, pero no encontramos el segundo gol y ellos encontraron el suyo de casualidad”, señaló Leandro Paredes, el capitán del Xeneize.

El DT también entendió el malestar de los hinchas y reconoció que en “este club siempre hay que ganar, está claro que el empate no fue un buen resultado”. ¿Hasta cuándo seguirá el ciclo de Úbeda en el Xeneize?

