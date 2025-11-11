El Rojo devolvería a Zabala a Olimpia

El defensor de Independiente, Facundo Zabala, seguiría su carrera en Olimpia de Paraguay, club que lo vendió al ´Rojo´ por 2,5 millones de dólares a fines de julio. De concretarse, sería el decimonoveno jugador que se va a los seis meses o disputando menos de diez partidos durante esta dirigencia.

Tras una primera parte del año positiva compitiendo de gran manera en las tres competencias, el ´Rojo´ se vino a pique en el segundo semestre y este domingo terminó de cerrar su año al quedar eliminado de los octavos de final del Torneo Clausura por las victoria de Talleres de Córdoba y Sarmiento.

Sumado a los 15 partidos sin victorias, uno de los achaques principales fue en la polémica salida del colombiano Álvaro Angulo, una de las figuras de Independiente en el primer semestre marcando cinco goles, y el arribo de su reemplazante Zabala que no cumplió con las expectativas ni con la desmedida cifra de 2.5 millones de dólares que el club pagó por su ficha a Olimpia de Paraguay.

Justamente, Zabala perdió el puesto desde la llegada de Gustavo Quinteros como entrenador, disputando solo dos partidos como titular y siendo relegado por el juvenil Jonathan De Irastorza.

El futbolista es de lo más hostigados por el hincha de Independiente y todo indicaría que su próximo destino es Paraguay, donde volvería a vestir la camiseta de Olimpia. Ambos clubes mantienen charlas avanzadas para interrumpir el pago del traspaso del cual la dirigencia del ´Rojo´ abonó tan solo 500 mil dólares de 2.5 millones.

Uno de los puntos a pulir es si Independiente se queda con un porcentaje por lo pagado o si esos 500 mil dólares ofician como cargo por un “préstamo” de seis meses.

Así, durante la gestión de esta dirigencia que inició en octubre de 2022 y finaliza en un año, Zabala se convertirá en el decimonoveno jugador que deja el Rojo a los seis meses de haber llegado o se va sin haber llegado a los 10 partidos disputados.