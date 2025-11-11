Luego de 27 partidos Riestra cayó como local

Independiente derrotó 1-0 a Deportivo Riestra en el final del partido con gol de Santiago Montiel. Con este triunfo, el Rojo alcanzó su tercera victoria consecutiva en el campeonato. Mientras que el Malevo la segunda derrota al hilo. Además, volvió a perder en el Estadio Guillermo Laza luego de 27 partidos.

Con esta victoria los dirigidos por Gustavo Quinteros alcanzaron la línea de 15 unidades en la Zona B, aunque no le sirve para soñar con la clasificación a playoff, ya que con las victorias de Sarmiento y luego Gimnasia no puede alcanzar los 19 puntos que comparten.

Por su parte, los del Bajo Flores perdieron la posibilidad de superar a River en la tabla general y colocarse en puesto de fase previa a la próxima Copa Libertadores.

Con respecto al encuentro, fue un partido con escasas situaciones de peligro y aproximaciones al área rival. Pese a que en una de las últimas jugadas de la noche, Montiel aprovechó una desatención defensiva del rival para darle la victoria a Independiente.