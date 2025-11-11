Luego de 27 partidos Riestra cayó como local

Abren sobres para licitar el nuevo distribuidor de la Autopista en City Bell
Tolosa, otra vez bajo fuego: mataron a balazos a un joven de 22 años
Tic Tac: Johnny Depp llegó al país y se prepara para su visita a La Plata
Este viernes se sortea el Celular 5G, el TV Led y un metegol entre los suscriptores de EL DIA: cómo participar
Inundaciones: la Provincia reclama a Nación fondos para obra del Salado
Comienza otro paro docente universitario de 3 días en el final del año
Caja de Médicos: modificaron la fórmula para pagar las jubilaciones
Actividades: recorrido de museos, odontología en Capital Chica, viaje a Tigre
Conversatorio sobre la violencia obstétrica y parto respetado
Un motociclista perdió la vida tras ser embestido por un camión
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Independiente derrotó 1-0 a Deportivo Riestra en el final del partido con gol de Santiago Montiel. Con este triunfo, el Rojo alcanzó su tercera victoria consecutiva en el campeonato. Mientras que el Malevo la segunda derrota al hilo. Además, volvió a perder en el Estadio Guillermo Laza luego de 27 partidos.
Con esta victoria los dirigidos por Gustavo Quinteros alcanzaron la línea de 15 unidades en la Zona B, aunque no le sirve para soñar con la clasificación a playoff, ya que con las victorias de Sarmiento y luego Gimnasia no puede alcanzar los 19 puntos que comparten.
Por su parte, los del Bajo Flores perdieron la posibilidad de superar a River en la tabla general y colocarse en puesto de fase previa a la próxima Copa Libertadores.
Con respecto al encuentro, fue un partido con escasas situaciones de peligro y aproximaciones al área rival. Pese a que en una de las últimas jugadas de la noche, Montiel aprovechó una desatención defensiva del rival para darle la victoria a Independiente.
LEA TAMBIÉN
El Rojo devolvería a Zabala a Olimpia
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí