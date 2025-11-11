Di Lollo no podrá jugar ante Tigre

Desregulan las cuotas de los colegios privados: ya no necesitan autorización para aumentar aranceles
Desregulan las cuotas de los colegios privados: ya no necesitan autorización para aumentar aranceles
Tolosa, otra vez bajo fuego: quién era y qué se sabe del joven de 22 años que mataron a balazos ¿por una gorra?
Gimnasia se ilusiona con los playoff: ¿qué resultados tienen que darse en la última fecha?
¡A aprovechar el sol de la mañana! Rige alerta por tormentas fuertes en La Plata, ¿a qué hora llegan?
Tic Tac: Johnny Depp llegó al país y se prepara para su visita a La Plata
Se define el super Cartonazo: pozo de $9.000.000, $300.000 por línea y un auto 0Km
Salvajes en La Plata: una jubilada fue golpeada y asaltada por delincuentes
La antesala de otro paro docente universitario de 3 días en el final del año: cómo afecta a la UNLP
Inscriben para aprender múltiples oficios en La Plata: cuáles son, cómo anotarse y requisitos
La Patente se pagará en 10 cuotas el próximo año: lo que hay que saber
Todos los detalles del nuevo distribuidor de la Autopista en City Bell: se presentaron 26 empresas
Caja de Médicos: modificaron la fórmula para pagar las jubilaciones
Los números de la suerte del martes 11 de septiembre de 2025, según el signo del zodíaco
Inundaciones: la Provincia reclama a Nación fondos para obra del Salado
Actividades: recorrido de museos, odontología en Capital Chica, viaje a Tigre
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El defensor, uno de los puntos altos en el Superclásico, llegó a la quinta tarjeta amarilla. Palacios, en tanto, en duda
Todavía perduran los ecos de la enorme victoria de Boca sobre River, que marcó además la clasificación para la Copa Libertadores de 2026, después dos años de ausencia. Pero además, esa victoria por 2-0 generó que el Mundo Boca siga sumergido en la felicidad, al igual que los hinchas, que utilizaron las distintas redes sociales para “cargar” a su eterno rival.
Pero dentro de ese contexto, al que no se le puede borrar la sonrisa es al entrenador Claudio Úbeda, que después del éxito en la Bombonera, ya comenzó a planificar el último partido de la fase de grupos del Clausura ante Tigre.
Para dicho compromiso, el Sifón no podrá contar con un pilar de la defensa y que de movida tiene en duda a otro titular que terminó lesionado el superclásico.
El que se va a perder el encuentro frente al Matador en la Bombonera es Lautaro Di Lollo. El defensor, otra vez de muy bien rendimiento en el Superclásico, llegó a la quinta amarilla después de salir lejos y pegar una murra, y de esta manera tendrá que cumplir una fecha de sanción. Eso sí, la buena noticia es que llegará limpio a los playoff.
Y por otro lado, el jugador que no pudo terminar el partido con River fue el chileno Carlos Palacios. Ya en el primer tiempo se había quedado tirado en el suelo por una molestia en una rodilla luego de que Maxi Salas se le cayera encima. Si bien en ese momento pudo continuar jugando, la realidad es en el complemento fue uno de los cambios de Úbeda.
En las vueltas al trabajo que se producirá hoy en Boca Predio, tras el lunes de descanso, el chileno será evaluado para saber la gravedad de esa lesión.
LE PUEDE INTERESAR
Se confirmó la grave lesión de Maxi Meza: será operado
LE PUEDE INTERESAR
Luego de 27 partidos Riestra cayó como local
Tomando en cuenta la ausencia de Di Lollo, Claudio Úbeda ya tiene que empezar a analizar variantes de cara a Tigre.
Por lo menos una, la confirmada, la de Di Lollo. Y en ese lugar el primero que aparece en la cabeza del técnico es Nicolás Figal, quien ya está recuperado de la lesión en un tobillo que sufrió en la primera fecha del torneo con Argentinos, casualmente su último partido en Boca (el 13 de julio). También aparece en escena Marco Pellegrino, aunque es zurdo y más apto para segundo marcador central y no primero como Figal, que es diestro como Di Lollo.
Di Lollo estará ausente, y las opciones para reemplazarlos son Figal y Pellegrino
Un incendio se registró ayer en La Bombonera y no hubo heridos. Fuentes policiales informaron que el fuego se desarrolló en una extensión de 50 por 5 metros en el sector de la segunda bandeja sur sobre papeles que se encontraban en el suelo. Bomberos Voluntarios de La Boca concurrieron a la cancha, ubicada en Brandsen 805, donde atacaron las llamas con una línea reforzada de 38 milímetros. Asimismo, no se reportaron lesionados, por lo que la situación se normalizó rápidamente.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí