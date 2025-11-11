Di Lollo no podrá jugar ante Tigre

Todavía perduran los ecos de la enorme victoria de Boca sobre River, que marcó además la clasificación para la Copa Libertadores de 2026, después dos años de ausencia. Pero además, esa victoria por 2-0 generó que el Mundo Boca siga sumergido en la felicidad, al igual que los hinchas, que utilizaron las distintas redes sociales para “cargar” a su eterno rival.

Pero dentro de ese contexto, al que no se le puede borrar la sonrisa es al entrenador Claudio Úbeda, que después del éxito en la Bombonera, ya comenzó a planificar el último partido de la fase de grupos del Clausura ante Tigre.

Para dicho compromiso, el Sifón no podrá contar con un pilar de la defensa y que de movida tiene en duda a otro titular que terminó lesionado el superclásico.

El que se va a perder el encuentro frente al Matador en la Bombonera es Lautaro Di Lollo. El defensor, otra vez de muy bien rendimiento en el Superclásico, llegó a la quinta amarilla después de salir lejos y pegar una murra, y de esta manera tendrá que cumplir una fecha de sanción. Eso sí, la buena noticia es que llegará limpio a los playoff.

Y por otro lado, el jugador que no pudo terminar el partido con River fue el chileno Carlos Palacios. Ya en el primer tiempo se había quedado tirado en el suelo por una molestia en una rodilla luego de que Maxi Salas se le cayera encima. Si bien en ese momento pudo continuar jugando, la realidad es en el complemento fue uno de los cambios de Úbeda.

En las vueltas al trabajo que se producirá hoy en Boca Predio, tras el lunes de descanso, el chileno será evaluado para saber la gravedad de esa lesión.

Tomando en cuenta la ausencia de Di Lollo, Claudio Úbeda ya tiene que empezar a analizar variantes de cara a Tigre.

Por lo menos una, la confirmada, la de Di Lollo. Y en ese lugar el primero que aparece en la cabeza del técnico es Nicolás Figal, quien ya está recuperado de la lesión en un tobillo que sufrió en la primera fecha del torneo con Argentinos, casualmente su último partido en Boca (el 13 de julio). También aparece en escena Marco Pellegrino, aunque es zurdo y más apto para segundo marcador central y no primero como Figal, que es diestro como Di Lollo.

INCENDIO EN LA BOMBONERA

Un incendio se registró ayer en La Bombonera y no hubo heridos. Fuentes policiales informaron que el fuego se desarrolló en una extensión de 50 por 5 metros en el sector de la segunda bandeja sur sobre papeles que se encontraban en el suelo. Bomberos Voluntarios de La Boca concurrieron a la cancha, ubicada en Brandsen 805, donde atacaron las llamas con una línea reforzada de 38 milímetros. Asimismo, no se reportaron lesionados, por lo que la situación se normalizó rápidamente.