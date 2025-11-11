Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Deportes |CARA O CRUZ EN LA ÚLTIMA FECHA

Tres equipos van a definir los dos descensos

Aldosivi, San Martín de San Juan y Godoy Cruz llegan con la soga al cuello. El fin de semana, en la última fecha, resuelven su futuro

Tres equipos van a definir los dos descensos

Aldosivi llega con más oxígeno a la definición de la permanencia / Baires

11 de Noviembre de 2025 | 03:00
Edición impresa

Godoy Cruz perdió 2-1 con Atlético Tucumán, en el estadio José Fierro, en el marco de la anteúltima fecha del Grupo B del Clausura de la Liga Profesional y, este fin de semana, participará de la definición por la permanencia junto a Aldosivi y San Martín de San Juan.

El último domingo, en Tucumán, el Tomba de Omar Asad cayó con el Decano y, debido al triunfo de Aldosivi ante Banfield, en el Floencio Sola, quedó último en la Tabla Anual y se jugará la permanencia en la Liga en la última fecha.

Además de Godoy Cruz y Aldosivi, el otro equipo que puede descender es San Martín de San Juan, justamente, el rival del Tiburón en la última fecha en el estadio José María Minella de Mar del Plata. Por su parte, el Tomba, que solo puede aspirar a un desempate, recibirá a Deportivo Riestra en Mendoza.

¿Cuáles son las posibilidades que tiene Godoy Cruz de llegar a un desempate?

Godoy Cruz jugará este fin de semana ante Deportivo Riestra en el estadio Feliciano Gambarte de Mendoza, con día y horario a confirmar.

Al Tomba solamente le sirven dos combinaciones: ganar y que Aldosivi empate con San Martín de Juan o una victoria de este último sumado a un triunfo en Mendoza.

La primera opción llevaría a un desempate con Aldosivi mientras que la segunda generaría un clásico cuyano para definir el segundo descenso.

Cualquier otra combinación decretaría el descenso de Godoy Cruz a la Primera Nacional tras 16 años en la élite del fútbol argentino.

* ¿Qué tiene que pasar para que Aldosivi de Mar del Plata mantenga la categoría?

Aldosivi jugará este fin de semana ante San Martín de San Juan en el estadio José María Minella, con día y horario a confirmar.

El Tiburón es el que mejor parado está de cara a este desenlace y cinco son las combinaciones para que mantenga la categoría: ganar sin importar lo que pase en Mendoza o empatar y que lo mismo suceda en la provincia cuyana o bien que Deportivo Riestra le gane a Godoy Cruz.

En caso de que empate ante San Martín y Godoy Cruz le gane a Deportivo Riestra, marplatenses y mendocinos jugarán un desempate para definir el segundo descenso.

Cualquier otra combinación decretaría el descenso de Aldosivi a la Primera Nacional tras un año en la élite del fútbol argentino.

* ¿Cuáles son las posibilidades de San Martín de San Juan en este desenlace?

San Martín de San Juan jugará este fin de semana ante Aldosivi en el estadio José María Minella, con día y horario a confirmar.

El “Santo” cuyano solo tiene dos posibilidades concretas de poder salvar la categoría: ganar y que Godoy Cruz pierda o empate.

En caso de ganar y que Godoy Cruz venza a Deportivo Riestra, sanjuaninos y mendocinos jugarán un desempate para definir el segundo descenso. Cualquier otra combinación decretaría el descenso de San Martín de San Juan a la Primera Nacional tras un año en la élite del fútbol argentino.

Por último, el Tribunal de Disciplina desestimó el pedido presentado por Aldosivi para que se le retiren puntos a Godoy Cruz. El reclamo del Tiburón se había originado a fines de octubre, cuando el club presentó formalmente una solicitud para que se revise la sanción que había sido revertida al conjunto tombino.

 

