Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Este viernes se sortea el Celular 5G, el TV Led y un metegol entre los suscriptores de EL DIA

Deportes |AMBOS CON MOLESTIAS

Ascacibar y Cetré entre algodones ante el Bicho

Ascacibar y Cetré entre algodones ante el Bicho

Edwuin Cetré

11 de Noviembre de 2025 | 03:02
Edición impresa

Luego de la caída en el Coliseo de Victoria, Santiago Ascacibar y Edwuin Cetré encendieron a las alarmas en el Mundo Estudiantes, tras diferentes molestias que sufrieron en el partido.

En este sentido, como ya informó este medio, tras el encuentro, el capitán albirojo se retiró con dificultades para caminar, al igual que el colombiano. De esta forma, llegan entre algodones al partido de la última fecha ante Argentinos Juniors en el Estadio UNO.

En el caso del Ruso, según la información que trascendió, su salida en el entretiempo con Tigre se debió a una paralítica que sufrió a los 10 minutos de iniciado el partido, y por eso se lo vio desempeñando su trabajo con complicaciones físicas. Tras no mejorar con el transcurso del encuentro, el entrenador Eduardo Domínguez decidió no arriesgarlo y cambiarlo. Así, se dio el ingreso Ezequiel Piovi. Pese a esto, todo indica que la molestia no terminó en lesión, por lo cual, ayer se descartó que el futbolista se realice estudios médicos.

Igualmente, en el entrenamiento de esta tarde, evaluarán la evolución del mediocampista, para despejar dudas y saber si podrá ser de la partida ante el Bicho.

Por su parte, el oriundo de Cali, que viene siendo una de las piezas más importantes del entrenador en el armado del equipo, del equipo se retiró con una molestia del Estadio. Al respecto, no se habló de una lesión, aunque están expectantes a como responde en estos días.

De esta forma, ambos futbolistas encienden las alarmas para la última fecha de la fase regular del Torneo Clausura ante Argentino Juniors. Sin embargo, las próximas horas serán claves para esclarecer las situaciones.

Por otro lado, cabe recordar, que entre los futbolistas que se encuentran trabajando de manera diferenciada están el marcador de punta izquierda Gastón Benedetti, y el volante José Sosa, quienes no estarían en consideración para el último partido. No obstante, el Príncipe llegaría con más chances de tener un lugar que el Vasco.

LEA TAMBIÉN

Domínguez en jaque y con futuro incierto

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf – Programas y Resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

VIDEO.- Terror y gritos desesperados de una joven en La Plata: motochorros la tiraron al piso, le pegaron patadas y le apuntaron

Juanita reapareció luego de que explote el escándalo de los Tinelli

Macabro hallazgo en La Plata: encontraron muerto a un hombre en una casa

Atropelló a un motociclista y huyó a toda velocidad en la Av. 520 en La Plata: la víctima pelea por su vida

Tras 102 años, una librería tradicional platense le dice chau a diagonal 80

El paro docente de 72 horas: cuáles son los tres días en los que no habrá clases en la UNLP
+ Leidas

VIDEO. Gimnasia pasó del desahogo a la ilusión

Domínguez en jaque y con futuro incierto

Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Gimnasia

Violento capítulo en la interna de Camioneros

¿Principio de revelación? Cómo Milei revirtió su suerte

Caja de Médicos: modificaron la fórmula para pagar las jubilaciones

Milei trató de “ladrón” a un exvice K de Economía

VIDEO. Aprehendieron al hincha que le tiró un martillo al árbitro
Últimas noticias de Deportes

VIDEO. Gimnasia pasó del desahogo a la ilusión

Virtudes recuperadas en la tarde más linda del año

“El objetivo de la permanencia ya quedó atrás”

Nicolás Barros Schelotto tuvo su tarde soñada
Política y Economía
Menos riesgo país: acciones en alza y dólar estable
Nación empezó en la búsqueda de consenso con gobernadores
Reunión clave por la deuda de Nación a CABA
Abren sobres para licitar el nuevo distribuidor de la Autopista en City Bell
Milei trató de “ladrón” a un exvice K de Economía
Espectáculos
“El sobreviviente”: el clásico de Arnold, remasterizado para tiempos de IA
Espejo invertido: de Italia a Argentina, con una obra argentina en idioma italiano
Tic Tac: Johnny Depp llegó al país y se prepara para su visita a La Plata
“Pimpollitos”: secretos, risas y una primavera rabiosa
“División Palermo” “se hace sola”
La Ciudad
Se disparó la salida de autos 0 KM pero los usados siguen estables
Jubilados hacen malabares para comprar los medicamentos
Comienza otro paro docente universitario de 3 días en el final del año
La Plata y La Feliz unidas por un desafío solidario
Todo listo para el gran premio Dardo Rocha
Policiales
Tolosa, otra vez bajo fuego: mataron a balazos a un joven de 22 años
Jury a Makintach: “Es mala persona y miente”
La Justicia investiga un impactante siniestro vial
Un motociclista perdió la vida tras ser embestido por un camión
Nuevos rastrillajes por la búsqueda de Loan

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla