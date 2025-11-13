Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Hoy pedí gratis la tarjeta del Súper Cartonazo: pozo de $10 millones y “sale o sale” con 14 aciertos sino hay 15

La Ciudad |Expectativa por la resolución provincial

Qué pasará el 19 de noviembre en La Plata: ¿habrá clases en las escuelas de la Región?

Qué pasará el 19 de noviembre en La Plata: ¿habrá clases en las escuelas de la Región?
13 de Noviembre de 2025 | 09:50

Escuchar esta nota

En vísperas de conmemorar un nuevo aniversario de la fundación de la ciudad de La Plata, la comunidad educativa platense se encuentra en una espera cargada de incertidumbre: ¿habrá clases este miércoles 19 de noviembre?

Según el comunicado del 2024 de la Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE) bonaerense, los establecimientos educativos de gestión pública y privada del distrito platense el año pasado no tuvieron actividad docente con motivo del asueto administrativo por el aniversario.

Hoy y en este 2025, la comunidad escolar está pendiente de comunicaciones oficiales (DGCyE, es decir Provincia de Buenos Aires), aunque ya se observan varias preguntas, pocas respuestas y presunciones sobre si se mantendrá la misma modalidad que el año pasado. El panorama incluirá a las universidades, como también jardines de infantes.

Aunque la mayoría está a la expectativa por el aniversario y sabiéndose por ahora que empleados municipales no tendrán labor en dicha jornada, existe confusión respecto al 19 y en lo que serán días ya con jornadas sin actividad: ni el 21 como tampoco el 24. 

A falta de menos de una semana, todavía no hay resolución provincial. A prestar atención entre hoy y mañana a la DGCyE por eventuales decisiones que modifiquen el alcance del asueto.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

Anses: sigue el pago a jubilados y pensionados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Súper Cartonazo, gigante: el pozo sumó 10 millones y se viene un “sale o sale” con 14 aciertos sino hay 15

Modo QR activo en los micros de La Plata: cómo funciona el nuevo método de pago

Nicolás Barros Schelotto, el heredero: “Dar lo mejor para Gimnasia”

Estudiantes y un duelo bisagra ante Argentinos: depende de sí mismo para avanzar a octavos

Locura por Johnny Depp, que hoy llega a La Plata: “La gente me mantiene vivo”

Casación pidió acelerar el juicio por los Cuadernos

VIDEO. Dos barrios de La Plata en llamas por culpa del delito motorizado

Elegir un colegio privado, las opciones de Jardín y Primaria en La Plata: cuotas y costos "extras"
+ Leidas

Maratón de vasectomías en La Plata: sin bisturí, sin dolor y en 30 minutos

Estadio remodelado y una inversión millonaria

En la UNLP, Geología e informática se suben al podio de la demanda de profesionales: el ranking completo

El Lobo, sueña ¿Qué necesita para clasificarse a los playoffs?

Padres y alumnos le dieron una brutal paliza a docentes en una escuela de La Plata: la directora terminó hospitalizada

Es lo más importante que está pasando en la economía argentina y nadie habla de eso

Conmoción e indignación en La Plata: murió por causas que se analizan y al día siguiente le vaciaron la casa

Sangre platense en la Selección
Últimas noticias de La Ciudad

Padres y alumnos le dieron una brutal paliza a docentes en una escuela de La Plata: la directora terminó hospitalizada

¡Él Mató a un Policía Motorizado estará en el festejo por el aniversario 143 de La Plata!

La Plata, en modo primavera este jueves: se viene un finde veraniego

Cuenta DNI del Banco Provincia: los descuentos de hoy jueves 13 de noviembre para aprovechar en La Plata
Deportes
Sangre platense en la Selección
Los amistosos de la Selección en África
Rulli y Foyth volverán a jugar juntos en la Scaloneta
Estadio remodelado y una inversión millonaria
Francia, Portugal y Noruega podrían sellar la clasificación al Mundial
Información General
Ciencia Argentina: usan un virus del resfrío como arma contra el cáncer colorrectal
Alertan que derogar la prohibición de vapeadores sería un grave retroceso
La UNLP otorgará un bono extraordinario de $150.000 a los no docentes
Ulises padece mielomeningocele y lo quieren "echar de su casa": "El lunes podría estar en la calle"
"¡Ups!" Está caída la aplicación BNA+: qué pasó y qué soluciones dan los expertos
Espectáculos
¡Él Mató a un Policía Motorizado estará en el festejo por el aniversario 143 de La Plata!
Todos los detalles sobre la cirugía a la que se sometió Alejandro Fantino 
Graciela Alfano reveló el consejo de Ernesto Sabato que le permitió dedicarse a la actuación
Todo lo que tenés que saber sobre el recital de Tan Biónica en Vélez dónde presentará su nuevo álbum "El Regreso"
Duro descargo de Gianinna Maradona tras su declaración en el jury a la jueza Makintach
Policiales
VIDEO.- Detuvieron a uno de los acusados de disparar y matar a un joven en La Plata: tiene 19 años
Se acerca la hora de la verdad Alegatos en el jury a Julieta Makintach
Conmoción e indignación en La Plata: murió por causas que se analizan y al día siguiente le vaciaron la casa
El infierno del abuso sexual y la necesidad de contar para sanar
Le clavaron un cuchillo para sacarle la bicicleta

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla