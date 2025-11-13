Qué pasará el 19 de noviembre en La Plata: ¿habrá clases en las escuelas de la Región?

En vísperas de conmemorar un nuevo aniversario de la fundación de la ciudad de La Plata, la comunidad educativa platense se encuentra en una espera cargada de incertidumbre: ¿habrá clases este miércoles 19 de noviembre?

Según el comunicado del 2024 de la Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE) bonaerense, los establecimientos educativos de gestión pública y privada del distrito platense el año pasado no tuvieron actividad docente con motivo del asueto administrativo por el aniversario.

Hoy y en este 2025, la comunidad escolar está pendiente de comunicaciones oficiales (DGCyE, es decir Provincia de Buenos Aires), aunque ya se observan varias preguntas, pocas respuestas y presunciones sobre si se mantendrá la misma modalidad que el año pasado. El panorama incluirá a las universidades, como también jardines de infantes.

Aunque la mayoría está a la expectativa por el aniversario y sabiéndose por ahora que empleados municipales no tendrán labor en dicha jornada, existe confusión respecto al 19 y en lo que serán días ya con jornadas sin actividad: ni el 21 como tampoco el 24.

A falta de menos de una semana, todavía no hay resolución provincial. A prestar atención entre hoy y mañana a la DGCyE por eventuales decisiones que modifiquen el alcance del asueto.