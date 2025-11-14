Actividades: aniversario, visita guiada, museos abiertos, taller, viaje y más

CONTACTOS

ANIVERSARIO DE EL PELIGRO

Mañana, desde las 11 y sobre la Ruta entre 420 y diagonal 208, se realizará diferentes actividades para conmemorar el 151° aniversario de El Peligro. A las 15 se realizará la Maratón Aniversario y a las 16, el Acto Central con desfile de instituciones, presencia de personalidades de la comunidad y corte de torta. A las 17 será el cierre con bandas musicales.

visita en la biblioteca central

Hoy, de 10 a 15, se realizará una visita guiada en la Biblioteca Central de la Provincia (calle 47 entre 4 y 5) sobre el escritor bonaerense, Guillermo Enrique Hudson.

El encuentro “Cartas para Guillermo Enrique Hudson y una conversación imprescindible” es con entrada libre, gratuita y para todo público.



TALLER DE CIENCIA

Hoy, desde las 17:30, se realizará en la Biblioteca Calizto Oyuela del Club Capital Chica de Los Hornos (66 entre 156 y 157) el Taller de Ciencia Divertida. Quienes participen podrán experimentar con reacciones que inflan globos, lámpara de lava casera, imanes y coloreo de flores.

VIAJE A TIGRE

La Sociedad Obrera Italiana de Ensenada organiza un viaje a Tigre para mañana, desde las 9 (desde la sede de La Merced Nº 211). El programa prevé una visita al Puerto de Frutos, un paseo en catamarán y otra visita al Parque de la Costa. Reservas: 221-567-3955.

FIESTA A BENEFICIO EN GONNET

El sábado 22 de noviembre, de 21 a 2 am, el Centro de Fomento de Gonnet (calle 502 Nº 2068, entre 15 y 16) realizará una fiesta a beneficio para recaudar fondos destinados al nuevo piso de la institución. La noche contará con la participación de “Mancianitos Verdes”, banda de covers de rock nacional. Las entradas anticipadas tienen un valor de $8.000, mientras que en puerta costarán $10.000.

ACROBACIA EN GARIBALDI

En el Club Unidos por Garibaldi (650 y 4 bis) se dicta un taller de acrobacia para niños de 4 a 7 años. Lunes y miércoles de 16.30 a 17.15. Valor de la actividad $17 mil. Cuota social: $1.000 (menores 14), $1.500 (mayores). Info: 441-6999.

ABASTENSE: PEÑA DE FIN DE AÑO

El Club Abastense (520 y 208) organiza una peña para el domingo 7 de diciembre, desde las 20.30. Según se informó, habrá comida típica, música y danzas con la participación del conjunto “Estampas Gauchas”. Entrada anticipada: $9.000. En puerta: $12.000. Contacto: 221 3188988.

