Súper Cartonazo de $3.000.000: los números que salieron hoy lunes con el diario EL DIA 

Guerra entre Fátima Flórez y Florencia Peña: enfrentadas por la boletería en Mar del Plata

Guerra entre Fátima Flórez y Florencia Peña: enfrentadas por la boletería en Mar del Plata
5 de Enero de 2026 | 15:25
5 de Enero de 2026 | 15:25

Fátima Flórez y Florencia Peña quedaron envueltas en un fuerte enfrentamiento a solo cinco días del inicio de la temporada teatral en Mar del Plata, en una disputa que tiene como eje la venta de entradas y el liderazgo en la boletería.

Según revelaron en Lape Club Social, el conflicto estalló en el primer día de funciones cuando comenzó a circular la versión de que una de las figuras habría mandado a comprar entradas de la obra de la otra con el objetivo de superarla en números y quedarse con el primer puesto del ranking teatral. 

Además, esta maniobra habría partido del entorno de la imitadora, quien buscaría mantenerse en lo más alto del podio marplatense. Asimismo, se conoció que habrá un cara a cara entre Peña y Flórez en un evento en Mar del Plata, un cruce que genera expectativa en el ambiente y que podría convertirse en el primer gran escándalo de la temporada 2026.

Mientras tanto, la disputa promete extenderse al menos durante las próximas semanas, con declaraciones cruzadas, lecturas de planillas de boletería y un seguimiento minucioso de quién lidera cada jornada de funciones.

Para agendar: Oscar, Globos de Oro, Grammy, Critics Choice Awards y BAFTA, las fechas de los premios destacados de cine, tv y música

