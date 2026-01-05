Doce trapitos detenidos en La Plata durante operativos simultáneos en el centro

Acusado de narcoterrorismo, Maduro declaró en los Tribunales de Nueva York
Un total de 12 personas fueron aprehendidas este lunes en La Plata durante una serie de operativos simultáneos contra los “trapitos”, realizados en distintos puntos del casco urbano en el marco de la Orden de Servicio 3702/25 “Prevención Trapitos”.
Los procedimientos estuvieron a cargo del GTO de la Comisaría 1ª, con apoyo del Comando de Patrullas La Plata, y se desarrollaron en 9 entre 48 y 49, 9 entre 51 y 53, y en la zona de 4 y 51.
Según informaron fuentes policiales, los aprehendidos exigían dinero a automovilistas a cambio de “cuidar” los vehículos, infringiendo la Ordenanza Municipal 9127/00. En uno de los casos, además, se constató el consumo de alcohol en la vía pública, mientras que en otro los involucrados intentaron darse a la fuga al momento de la identificación.
En el operativo de 9 entre 48 y 49 fueron detenidos tres hombres, quienes se tornaron hostiles al ser notificados de la infracción. En 9 entre 51 y 53, la Policía interceptó a cinco hombres y una mujer, todos mayores de edad, que realizaban tareas de cuidacoches y consumían bebidas alcohólicas. En tanto, en 4 y 51, otros tres masculinos, dos de ellos en situación de calle, intentaron escapar pero fueron reducidos y trasladados a la seccional.
En los tres procedimientos intervino la UFI N°1, con conocimiento del Juzgado de Garantías N°5, que dispuso la realización de actuaciones de rigor y la posterior libertad de los aprehendidos.
Los operativos forman parte de una estrategia de control y prevención en zonas de alta circulación, especialmente en sectores céntricos de la ciudad.
