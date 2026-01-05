¡Sorpresa para los fans!: “Stranger Things" tendrá un documental de la última temporada

Netflix volverá a convocar a los fanáticos de Stranger Things con el estreno de un documental que promete revelar los secretos detrás del cierre de una de las series más influyentes de la última década. “One Last Adventure: The Making of Stranger Things 5”, el especial llegará a la plataforma el próximo 12 de enero.

El documental ofrece “una mirada al interior de los años de esfuerzo y trabajo” que demandó la temporada final de la ficción creada por los hermanos Duffer. La producción busca mostrar el recorrido creativo, técnico y emocional que atravesaron los responsables de una serie que marcó a toda una generación desde su estreno en 2016.

La propuesta se presenta como una crónica exhaustiva detrás de escena que sigue de cerca al elenco, a los creadores y al equipo técnico mientras dan forma a los últimos episodios y se despiden definitivamente del universo de Hawkins.

La dirección del documental estuvo a cargo de Martina Radwan, reconocida por su trabajo en Girls State, quien acompañó al equipo de Stranger Things durante un año completo. El material incluye testimonios del elenco principal, encabezado por Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin y Sadie Sink, así como imágenes inéditas del rodaje de la última temporada.

El tráiler, difundido por Netflix en las últimas horas, anticipa el tono emotivo del documental. En él se puede ver a los hermanos Duffer dirigiéndose entre lágrimas al equipo y al elenco, en una despedida cargada de nostalgia.