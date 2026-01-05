En Gimnasia, las urgencias del mercado apuntan a cerrar al 9: quiénes están en carpeta

Trasladan a Maduro, acusado de narcoterrorismo: declara hoy ante el juez de Nueva York
Con Ignacio Fernández y Nacho Miramón ya abrochados, la dirigencia albiazul tiene un prioridad clara: la búsqueda de un centrodelantero para que compita con Marcelo Torres por un lugar en la ofensiva del equipo. En las últimas horas, se reactivaron las charlas por un delantero extranjero y hay optimismo en alcanzar un acuerdo en el curso de la semana, más allá de competir con otras instituciones interesadas.
En relación al plantel pasado, el Lobo ya no tiene a Jan Hurtado, busca rescindir el vínculo con Sebastián Lomónaco y espera una definición por Ivo Mammini, que de todos modos estará afuera durante todo el torneo por una nueva operación de ligamentos cruzados. El primer nombre que sonó en el mercado fue el de Matías Cóccaro, quien se desvinculó del CF Montreal luego de su préstamo en el Atlas mexicano. También se barajaron las posibilidades de Marcelo Estigarribia (Unión, imposible desde lo económico) y Agustín Auzmendi, a quien Godoy Cruz no quiere liberar pese al descenso.
Ayer se terminaron de limar los últimos detalles para la llegada de Ignacio Miramón, quien ya se entrena en Estancia Chica a la espera de la firma del contrato. El club, además, oficializó las continuidades de Enzo Martínez (por tres temporadas), Augusto Max (por un año) y Franco Torres (hasta fin de 2026 con opción de extender el vínculo por otro año), quien aportó mucho en los últimos partidos tras una larga inactividad por una lesión a su regreso del préstamo en el Copiapó chileno.
El plantel albiazul comenzará hoy un miniciclo de prácticas en doble turno con concentración en el predio de Abasto. De esta manera, tras la práctica matutina de ayer, los jugadores regresarán hoy a Estancia Chica donde permanecerán hasta el miércoles al mediodía, para regresar el jueves y quedar liberados el viernes al mediodía. La idea es que el sábado 10 de enero Gimnasia juegue su primer amistoso de la pretemporada, posiblemente frente a Agropecuario de Carlos Casares, que milita en le Primera Nacional.
