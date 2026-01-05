Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Información General |Un solo mes queda afuera de las "ventajas"

Feriados, jornadas no laborales y 12 fines de semana largos: el calendario 2026 que necesitás saber

Feriados, jornadas no laborales y 12 fines de semana largos: el calendario 2026 que necesitás saber
5 de Enero de 2026 | 08:42

Escuchar esta nota

El Gobierno nacional oficializó el calendario de feriados nacionales, días no laborables y fines de semana largos para 2026, combinando feriados inamovibles, trasladables y asuetos con el objetivo de estimular el turismo interno y ofrecer más oportunidades de descanso a lo largo del año en Argentina.

En total, el año tendrá una serie de fechas estratégicas que permitirán planear escapadas, actividades familiares o descansos prolongados, incluyendo fines de semana largos de 3 o 4 días y hasta períodos de descanso extendidos si se aprovechan los días no laborables con fines turísticos.

Conocé los feriados, días no laborales y cuándo caerán los fines de semana largos en el calendario 2026 de Argentina.

Feriados nacionales e inamovibles:

 

  • 1° de enero (jueves): Año Nuevo.

  • 16 y 17 de febrero (lunes y martes): Carnaval.

  • 24 de marzo (martes): Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

  • 2 de abril (jueves): Día del Veterano y de los Caídos en Malvinas (y Jueves Santo).

  • 3 de abril (viernes): Viernes Santo.

  • 1° de mayo (viernes): Día del Trabajador.

  • 25 de mayo (lunes): Revolución de Mayo.

  • 20 de junio (sábado): Paso a la Inmortalidad de Manuel Belgrano.

  • 9 de julio (jueves): Día de la Independencia.

  • 8 de diciembre (martes): Día de la Inmaculada Concepción de María.

  • 25 de diciembre (viernes): Navidad.

 

Feriados trasladables:


Algunos feriados que por ley pueden correrse para concentrar descansos en lunes incluyen:

  • 15 de junio (lunes): Paso a la Inmortalidad de Martín Miguel de Güemes (originalmente 17/6).

  • 17 de agosto (lunes): Paso a la Inmortalidad de José de San Martín.

  • 12 de octubre (lunes): Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

  • 23 de noviembre (lunes): Día de la Soberanía Nacional (feriado del 20/11 trasladado).

 

Días no laborables con fines turísticos:


El Gobierno dispuso tres días no laborables adicionales para fomentar el turismo y generar fines de semana XL:

  • 23 de marzo (lunes), antes del feriado del 24/3.

  • 10 de julio (viernes), tras el Día de la Independencia.

  • 7 de diciembre (lunes), antes del 8 de diciembre.

 

Fines de semana largos para agendar:

 

  • Carnaval (14–17 de febrero): 4 días.

  • Memoria (21–24 de marzo): 4 días aprovechando el puente turístico.

  • Semana Santa y Malvinas (2–5 de abril): 4 días.

  • Día del Trabajador (1–3 de mayo): 3 días.

  • Revolución de Mayo (23–25 de mayo): 3 días.

  • Güemes (13–15 de junio): 3 días.

  • Independencia (9–12 de julio): 4 días con el viernes no laborable.

  • San Martín (15–17 de agosto): 3 días.

  • Respeto a la Diversidad Cultural (10–12 de octubre): 3 días.

  • Soberanía Nacional (21–23 de noviembre): 3 días.

  • Inmaculada Concepción (5–8 de diciembre): 4 días.

  • Navidad (25–27 de diciembre): 3 días.

