Feriados, jornadas no laborales y 12 fines de semana largos: el calendario 2026 que necesitás saber

5 de Enero de 2026 | 08:42

El Gobierno nacional oficializó el calendario de feriados nacionales, días no laborables y fines de semana largos para 2026, combinando feriados inamovibles, trasladables y asuetos con el objetivo de estimular el turismo interno y ofrecer más oportunidades de descanso a lo largo del año en Argentina.

En total, el año tendrá una serie de fechas estratégicas que permitirán planear escapadas, actividades familiares o descansos prolongados, incluyendo fines de semana largos de 3 o 4 días y hasta períodos de descanso extendidos si se aprovechan los días no laborables con fines turísticos.

Conocé los feriados, días no laborales y cuándo caerán los fines de semana largos en el calendario 2026 de Argentina.

Feriados nacionales e inamovibles:

1° de enero (jueves): Año Nuevo.

16 y 17 de febrero (lunes y martes): Carnaval.

24 de marzo (martes): Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

2 de abril (jueves): Día del Veterano y de los Caídos en Malvinas (y Jueves Santo).

3 de abril (viernes): Viernes Santo.

1° de mayo (viernes): Día del Trabajador.

25 de mayo (lunes): Revolución de Mayo.

20 de junio (sábado): Paso a la Inmortalidad de Manuel Belgrano.

9 de julio (jueves): Día de la Independencia.

8 de diciembre (martes): Día de la Inmaculada Concepción de María.

25 de diciembre (viernes): Navidad.

Feriados trasladables:



Algunos feriados que por ley pueden correrse para concentrar descansos en lunes incluyen:

15 de junio (lunes): Paso a la Inmortalidad de Martín Miguel de Güemes (originalmente 17/6).

17 de agosto (lunes): Paso a la Inmortalidad de José de San Martín.

12 de octubre (lunes): Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

23 de noviembre (lunes): Día de la Soberanía Nacional (feriado del 20/11 trasladado).

Días no laborables con fines turísticos:



El Gobierno dispuso tres días no laborables adicionales para fomentar el turismo y generar fines de semana XL:

23 de marzo (lunes) , antes del feriado del 24/3.

10 de julio (viernes) , tras el Día de la Independencia.

7 de diciembre (lunes), antes del 8 de diciembre.

Fines de semana largos para agendar: