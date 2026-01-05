Feriados, jornadas no laborales y 12 fines de semana largos: el calendario 2026 que necesitás saber

Trasladan a Maduro, acusado de narcoterrorismo: declara hoy ante el juez de Nueva York
El Gobierno nacional oficializó el calendario de feriados nacionales, días no laborables y fines de semana largos para 2026, combinando feriados inamovibles, trasladables y asuetos con el objetivo de estimular el turismo interno y ofrecer más oportunidades de descanso a lo largo del año en Argentina.
En total, el año tendrá una serie de fechas estratégicas que permitirán planear escapadas, actividades familiares o descansos prolongados, incluyendo fines de semana largos de 3 o 4 días y hasta períodos de descanso extendidos si se aprovechan los días no laborables con fines turísticos.
Conocé los feriados, días no laborales y cuándo caerán los fines de semana largos en el calendario 2026 de Argentina.
1° de enero (jueves): Año Nuevo.
16 y 17 de febrero (lunes y martes): Carnaval.
Entre el sol y el abrigo: Mar del Plata puso en marcha el verano 2026
Pinamar busca esta temporada disputarle turistas a Brasil
24 de marzo (martes): Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.
2 de abril (jueves): Día del Veterano y de los Caídos en Malvinas (y Jueves Santo).
3 de abril (viernes): Viernes Santo.
1° de mayo (viernes): Día del Trabajador.
25 de mayo (lunes): Revolución de Mayo.
20 de junio (sábado): Paso a la Inmortalidad de Manuel Belgrano.
9 de julio (jueves): Día de la Independencia.
8 de diciembre (martes): Día de la Inmaculada Concepción de María.
25 de diciembre (viernes): Navidad.
Algunos feriados que por ley pueden correrse para concentrar descansos en lunes incluyen:
15 de junio (lunes): Paso a la Inmortalidad de Martín Miguel de Güemes (originalmente 17/6).
17 de agosto (lunes): Paso a la Inmortalidad de José de San Martín.
12 de octubre (lunes): Día del Respeto a la Diversidad Cultural.
23 de noviembre (lunes): Día de la Soberanía Nacional (feriado del 20/11 trasladado).
El Gobierno dispuso tres días no laborables adicionales para fomentar el turismo y generar fines de semana XL:
23 de marzo (lunes), antes del feriado del 24/3.
10 de julio (viernes), tras el Día de la Independencia.
7 de diciembre (lunes), antes del 8 de diciembre.
Carnaval (14–17 de febrero): 4 días.
Memoria (21–24 de marzo): 4 días aprovechando el puente turístico.
Semana Santa y Malvinas (2–5 de abril): 4 días.
Día del Trabajador (1–3 de mayo): 3 días.
Revolución de Mayo (23–25 de mayo): 3 días.
Güemes (13–15 de junio): 3 días.
Independencia (9–12 de julio): 4 días con el viernes no laborable.
San Martín (15–17 de agosto): 3 días.
Respeto a la Diversidad Cultural (10–12 de octubre): 3 días.
Soberanía Nacional (21–23 de noviembre): 3 días.
Inmaculada Concepción (5–8 de diciembre): 4 días.
Navidad (25–27 de diciembre): 3 días.
