Súper Cartonazo de $3.000.000: los números que salieron hoy lunes con el diario EL DIA 

La Ciudad |Quejas en Los Hornos y Altos de San Lorenzo

"Estamos hartos de vivir sin una gota de agua": aumentan los reclamos contra ABSA en La Plata

"Estamos hartos de vivir sin una gota de agua": aumentan los reclamos contra ABSA en La Plata
5 de Enero de 2026 | 10:12

Escuchar esta nota

Los reclamos contra el servicio de ABSA en La Plata se multiplican y se acumulan por cientos, con vecinos de distintos barrios que denuncian años sin agua potable, cloacas desbordadas, respuestas oficiales contradictorias y reclamos que se cierran sin solución real. La situación se repite en zonas como Los Hornos, Melchor Romero y el oeste del casco urbano, donde la falta de suministro ya se volvió parte de la vida cotidiana.

Uno de los últimos casos más graves es el de Mónica, vecina de 70 entre 153 y 154, quien asegura que desde hace seis años no tiene agua corriente. “Hace 35 años hicimos poner bombas en 70 y 155 para poder tener servicio. Las pusimos los vecinos, no ABSA”, explicó. Sin embargo, con el paso del tiempo la situación empeoró: “Ahora el agua sale para arriba y hace años que no llega a nuestras casas. Toda la zona está sin agua”.

Según relató, los reclamos formales no faltaron. “Hice durante años reclamos y juicios a la Autoridad del Agua, que ganamos, pero nunca nos dieron solución”, sostuvo. Aun así, la respuesta que recibió recientemente por parte de la empresa la indignó aún más. “Mando un mensaje porque el barrio no tiene agua y me responden: ‘No tenemos información de inconvenientes a nivel general en ese barrio’”, contó. “¿Cómo puede ser que digan que no hay problemas cuando no podemos usar el baño, la cocina ni lavar la ropa?”, se preguntó.

“Tengo mil números de reclamos, las boletas pagas y no sale una gota de agua de la canilla. Estamos hartos de vivir así. Solo piensan que con un balde de agua que te dan ya solucionaron todo. Es una vergüenza”, denunció.

Una situación similar se vive en 69 y 158, en Los Hornos, donde vecinos aseguran estar sin agua desde el 20 de diciembre. “No sale una gota y en la esquina hay una pérdida gigante. ABSA cerró el reclamo diciendo que se solucionó, pero seguimos igual”, relató una vecina. Como si eso fuera poco, el problema derivó en un cuadro aún más grave: “Esta mañana nos levantamos con la cloaca desbordada adentro de la casa. El baño y el comedor llenos de materia fecal. La colectora de la calle también rebasada”.

Según los vecinos, no se trata de un hecho aislado. “Esto ya pasó el año pasado: todo diciembre, enero y febrero sin agua. En invierno también hubo días sin servicio. Era sabido que iba a volver a pasar y no hicieron nada”, reclamaron, mientras continúan presentando denuncias telefónicas y presenciales.

Otro foco de conflicto se registra en 77 entre 21 y 22, donde la falta de agua es un problema crónico. Allí, los vecinos aseguran que ABSA justifica la baja presión o la ausencia del servicio en las deudas de algunos usuarios, lo que genera un círculo vicioso. “Muchos no pagan porque no tienen servicio, y los que sí tenemos las boletas al día somos los perjudicados”, explicaron.

En medio de este escenario, algunos barrios recibieron camiones cisterna de ABSA, identificados con la leyenda “Gobierno de la Provincia de Buenos Aires”. El 1° de enero, por ejemplo, tres camiones repartieron agua en una de las zonas afectadas, aunque los vecinos coinciden en que se trata de medidas que no resuelven el problema de fondo.

 

El anuncio de ABSA

 

ABSA informa que una cuadrilla trabaja en el reemplazo de una electrobomba en la perforación ubicada en la intersección de las calles 134 y 68, en Los Hornos.

Mientras duren las tareas, podría verse afectado el servicio con baja presión y/o posible falta de agua en la zona delimitada por la avenida 66 hasta 72; y desde 132 a 137.

Por esta razón, se solicita a las personas usuarias cuidar el agua de red disponible, y reservar su uso para consumo e higiene personal, evitando tareas no esenciales.

 

Si se te cortó la luz, te quedaste sin agua o bien tenés alguna noticia para contarnos, estos son los canales para ponerse en contacto con la redacción del diario EL DIA y el portal de noticias más visto de la Provincia de Buenos Aires:

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

