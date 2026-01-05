Djokovic anunció que abandona el sindicato de jugadores de tenis

Trasladan a Maduro, acusado de narcoterrorismo: declara hoy ante el juez de Nueva York
Fue uno de sus cofundadores. "Esta decisión se debe a una continua preocupación sobre la transparencia, gobernanza y la manera en la que mi voz e imagen se han representado", sostuvo
El tenista serbio Novak Djokovic anunció que abandona la Asociación de Jugadores Profesionales del Tenis (PTPA), que cofundó en 2020, mencionando "preocupación respecto a la transparencia y gobernanza" de ese sindicato.
La PTPA, fundada por el actual número 4 del mundo y por el canadiense Vasek Pospisil, atacó judicialmente las instancias de gestión del tenis, denunciando un "sistema corrompido, ilegal y abusivo" y señalando en especial "un calendario insostenible", con torneos programados en once de los doce meses del año.
"Tras pensarlo mucho, he decidido apartarme completamente de la PTPA. Esta decisión se debe a una continua preocupación sobre la transparencia, gobernanza y la manera en la que mi voz e imagen se han representado", explicó el serbio en su cuenta de la red social X.
"Estoy orgulloso de la visión que Vasek y yo compartíamos al fundar la PTPA, ofreciendo a los jugadores una voz más fuerte e independiente, pero ha quedado claro que mis valores y perspectiva ya no están alineados con la directiva actual de la organización", añadió el tenista de 38 años.
"Seguiré concentrándome en mi tenis, mi familia y contribuyendo al deporte de maneras que reflejen mis principios e integridad. Le deseo lo mejor a los jugadores y personas involucrados en sus siguientes pasos, pero para mí, ese capítulo está ahora cerrado", concluyó el serbio.
En marzo de 2025, la PTPA, junto a una veintena de jugadores, inició acciones judiciales en Estados Unidos, Reino Unido y en la Unión Europea contra la ATP y la WTA, que rigen respectivamente los circuitos masculino y femenino, contra la Federación Internacional de Tenis (ITF) y contra la Agencia Internacional por la Integridad del Tenis (ITIA), instituciones "corrompidas" a ojos de los denunciantes, que han "abusado sistemáticamente, reducido al silencio y explotado a los jugadores para alimentar sus beneficios a través de un control monopólico".
