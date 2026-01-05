Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Llega la primera ciclogénesis del año al país: ¿impactarán con lluvias en La Plata?

Llega la primera ciclogénesis del año al país: ¿impactarán con lluvias en La Plata?
5 de Enero de 2026 | 19:33

El avance de un sistema meteorológico poco habitual para esta época del año pondrá en jaque las condiciones del tiempo en buena parte de Argentina, con pronóstico de lluvias intensas y ráfagas que se sentirán con fuerza en la región bonaerense. En este contexto, La Plata se prepara para días con lluvias, viento intenso y posibles complicaciones.

El sistema comenzará a desarrollarse en el norte de Córdoba y avanzará progresivamente hacia el Río de la Plata entre el viernes y el sábado. En su desplazamiento, provocará lluvias persistentes, tormentas fuertes y ráfagas de viento que podrían impactar en la actividad cotidiana y el funcionamiento urbano.

Qué es una ciclogénesis

La ciclogénesis es el proceso de formación o intensificación de un sistema de baja presión atmosférica. Se genera a partir del choque entre masas de aire frío provenientes del sur y aire cálido del norte, dando lugar a un sistema de gran escala -puede superar los 1000 kilómetros de extensión- caracterizado por abundante nubosidad, lluvias intensas y vientos fuertes.

A diferencia de los huracanes, estos sistemas no presentan un “ojo” definido, pero pueden producir fenómenos meteorológicos significativos y persistentes.

Qué se espera en La Plata y el AMBA

Según los pronósticos, el Área Metropolitana de Buenos Aires y La Plata se verán afectadas entre el sábado y parte del domingo, cuando el sistema de baja presión se ubique sobre el Río de la Plata. Durante ese período se esperan lluvias moderadas a abundantes, tormentas aisladas y un marcado aumento del viento del sudeste.

Este tipo de circulación incrementa el riesgo de crecida del Río de la Plata, una situación que podría generar complicaciones en zonas costeras y áreas bajas de la región. Además, el ingreso de aire más fresco provocará un descenso de las temperaturas, con máximas que rondarán los 22 °C, antes de un leve repunte hacia el final del fin de semana.

Panorama en el resto del país

En el centro del país, el avance del frente frío activará tormentas entre martes y miércoles, seguidas por un descenso térmico marcado. En el norte argentino continuará el ambiente caluroso, aunque con lluvias y tormentas aisladas, especialmente hacia la mitad de la semana.

La Patagonia, en tanto, presentará condiciones variables: viento frecuente, nubosidad y chaparrones aislados en el norte de la región, mientras que el sur registrará precipitaciones intermitentes, con acumulados más importantes en Tierra del Fuego.

