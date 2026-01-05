Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Súper Cartonazo de $3.000.000: los números que salieron hoy lunes con el diario EL DIA 

El Mundo |En Nueva York

Trasladan a Maduro, acusado de narcoterrorismo: declara hoy ante el juez de Nueva York

Fue llevado en medio de un fuerte operativo

Trasladan a Maduro, acusado de narcoterrorismo: declara hoy ante el juez de Nueva York
5 de Enero de 2026 | 09:29

El depuesto presidente venezolano Nicolás Maduro fue trasladado esta mañana a los Tribunales de Manhattan por los cargos de narcoterrorismo que la administración de Donald Trump utilizó para justificar su captura y traslado a Nueva York.

En medio de un fuerte operativo, Maduro fue llevado desde una cárcel en Brooklyn y se espera que a las 12hs. hora de Nueva York se presente ante un juez para un procedimiento legal breve pero necesario, que probablemente dará inicio a una prolongada batalla legal sobre si puede ser juzgado en Estados Unidos.

Por estar acusado bajo el sistema legal de Estados Unidos, Maduro tendrá los mismos derechos que cualquier otra persona acusada de un delito, incluido el derecho a un juicio con un jurado de neoyorquinos comunes. Pero también será casi, pero no del todo, único.

Se espera que los abogados de Maduro impugnen la legalidad de su arresto, argumentando que es inmune a la persecución como jefe de un Estado soberano. Pero Estados Unidos no reconoce a Maduro como el legítimo jefe de Estado de Venezuela, especialmente después de una reelección muy disputada en 2024.

La nueva presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha exigido que Estados Unidos devuelva a Maduro, quien negó durante mucho tiempo cualquier participación en el tráfico de drogas, aunque el domingo por la noche también adoptó un tono más conciliador en una publicación en redes sociales, invitando a la colaboración con Trump y a "relaciones respetuosas" con Estados Unidos.

Antes de su captura, Maduro y sus aliados afirmaban que la hostilidad de Estados Unidos estaba motivada por el deseo de las ricas reservas de petróleo y minerales de Venezuela.

Estados Unidos capturó a Maduro y a su esposa en una operación militar el sábado, llevándoselos de su hogar en una base militar. Trump dijo que Estados Unidos "administraría" Venezuela temporalmente, pero el secretario de Estado, Marco Rubio, dijo el domingo que no gobernaría el país en el día a día.

NARCOTERRORISMO

Las imputaciones están vinculadas a delitos de narcoterrorismo y conspiración para el tráfico internacional de drogas. El Departamento de Justicia sostiene que Maduro integró durante años un entramado criminal que habría utilizado estructuras estatales venezolanas para facilitar el envío de cocaína hacia Estados Unidos. La figura de narcoterrorismo, utilizada en el expediente, combina delitos vinculados al narcotráfico con el empleo de violencia organizada o de aparatos de poder para asegurar su ejecución.

El caso tiene antecedentes en investigaciones abiertas desde hace varios años. En 2020, fiscales federales presentaron una acusación contra Maduro y otros dirigentes venezolanos, a quienes señalaron como integrantes o colaboradores del denominado Cartel de los Soles, una organización presuntamente integrada por sectores de las fuerzas armadas y del gobierno.

LEA TAMBIÉN

¿Quién manda en Venezuela?: Trump presionó a fondo y Delcy aflojó

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

El exclusivo “club del mal” que tiene como nuevo socio a Maduro

Siguen los cruces entre el Gobierno y Kicillof por la captura de Maduro

En Gimnasia, las urgencias del mercado apuntan a cerrar al 9: quiénes están en carpeta

Más rumores que realidades en el Pincha

¿Uno o dos autores?: dudas en medio del horror de un abuso a una nena en La Plata

De emprendedora local a firmante de cuentas millonarias: el rol de la esposa de Faroni

Casi matan de un puntazo a un vecino en Los Hornos

VIDEO. Continúa la pesadilla de la falta de agua en Villa Castells y City Bell
+ Leidas

Semana clave para la paritarias en Provincia y nuevas reuniones con estatales y docentes

En Gimnasia, las urgencias del mercado apuntan a cerrar al 9: quiénes están en carpeta

¿Quién manda en Venezuela?: Trump presionó a fondo y Delcy aflojó

Más rumores que realidades en el Pincha

Estudiantes, copero: en el podio del fútbol argentino

Matías Melluso se iba libre pero tendrá otra chance en el Lobo: detalles de su continuidad

Boca busca la salida de un plantel completo

El exclusivo “club del mal” que tiene como nuevo socio a Maduro
Últimas noticias de El Mundo

Groenlandia, Cuba y Colombia, en los planes de Trump: tras la caída de Maduro, ¿quién sigue?

Cuba confirmó la muerte de 32 militares que eran parte de la seguridad de Maduro

¿Quién manda en Venezuela?: Trump presionó a fondo y Delcy aflojó

El plan de Trump, con obstáculos para tomar el control del petróleo
Información General
Feriados, jornadas no laborales y 12 fines de semana largos: el calendario 2026 que necesitás saber
Entre el sol y el abrigo: Mar del Plata puso en marcha el verano 2026
Pinamar busca esta temporada disputarle turistas a Brasil
Reencuentro de leyendas del boxeo: una tarde de recuerdos y grandes batallas sobre el ring
El papa León XIV reclamó por la soberanía de Venezuela tras la captura de Maduro
Deportes
¿Este es el último año de Muslera en Estudiantes?: la promesa que hizo el arquero uruguayo
Djokovic anunció que abandona el sindicato de jugadores de tenis
Estudiantes, copero: en el podio del fútbol argentino
Más rumores que realidades en el Pincha
VIDEO. El Pincha celebró Reyes con los hinchas en Ensenada
Policiales
¿Uno o dos autores?: dudas en medio del horror de un abuso a una nena en La Plata
Nueva junta médica para evaluar la salud mental de “Pity Álvarez”
Reclamaron el sobreseimiento de D’Onofrio por el borrado de multas
Asalto sorpresa a una jubilada cuando dormía
Casi matan de un puntazo a un vecino en Los Hornos

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla