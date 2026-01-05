Trasladan a Maduro, acusado de narcoterrorismo: declara hoy ante el juez de Nueva York

El depuesto presidente venezolano Nicolás Maduro fue trasladado esta mañana a los Tribunales de Manhattan por los cargos de narcoterrorismo que la administración de Donald Trump utilizó para justificar su captura y traslado a Nueva York.

En medio de un fuerte operativo, Maduro fue llevado desde una cárcel en Brooklyn y se espera que a las 12hs. hora de Nueva York se presente ante un juez para un procedimiento legal breve pero necesario, que probablemente dará inicio a una prolongada batalla legal sobre si puede ser juzgado en Estados Unidos.

Por estar acusado bajo el sistema legal de Estados Unidos, Maduro tendrá los mismos derechos que cualquier otra persona acusada de un delito, incluido el derecho a un juicio con un jurado de neoyorquinos comunes. Pero también será casi, pero no del todo, único.

Se espera que los abogados de Maduro impugnen la legalidad de su arresto, argumentando que es inmune a la persecución como jefe de un Estado soberano. Pero Estados Unidos no reconoce a Maduro como el legítimo jefe de Estado de Venezuela, especialmente después de una reelección muy disputada en 2024.

La nueva presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha exigido que Estados Unidos devuelva a Maduro, quien negó durante mucho tiempo cualquier participación en el tráfico de drogas, aunque el domingo por la noche también adoptó un tono más conciliador en una publicación en redes sociales, invitando a la colaboración con Trump y a "relaciones respetuosas" con Estados Unidos.

Antes de su captura, Maduro y sus aliados afirmaban que la hostilidad de Estados Unidos estaba motivada por el deseo de las ricas reservas de petróleo y minerales de Venezuela.

Estados Unidos capturó a Maduro y a su esposa en una operación militar el sábado, llevándoselos de su hogar en una base militar. Trump dijo que Estados Unidos "administraría" Venezuela temporalmente, pero el secretario de Estado, Marco Rubio, dijo el domingo que no gobernaría el país en el día a día.

NARCOTERRORISMO

Las imputaciones están vinculadas a delitos de narcoterrorismo y conspiración para el tráfico internacional de drogas. El Departamento de Justicia sostiene que Maduro integró durante años un entramado criminal que habría utilizado estructuras estatales venezolanas para facilitar el envío de cocaína hacia Estados Unidos. La figura de narcoterrorismo, utilizada en el expediente, combina delitos vinculados al narcotráfico con el empleo de violencia organizada o de aparatos de poder para asegurar su ejecución.

El caso tiene antecedentes en investigaciones abiertas desde hace varios años. En 2020, fiscales federales presentaron una acusación contra Maduro y otros dirigentes venezolanos, a quienes señalaron como integrantes o colaboradores del denominado Cartel de los Soles, una organización presuntamente integrada por sectores de las fuerzas armadas y del gobierno.