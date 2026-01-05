Piquete en La Plata a metros de la rotonda de la Autopista

Acusado de narcoterrorismo, Maduro declaró en los Tribunales de Nueva York
Durante la jornada de este lunes, trabajadores de Elecsur iniciaron una medida de fuerza con corte de calle en 120 y 529, a dos cuadras de la rotonda de acceso a la Autopista La Plata–Buenos Aires, en reclamo por el reiterado incumplimiento de pagos por parte de la empresa.
La firma, ubicada en 529 entre 120 y 121, presta servicios para Edelap, entre otras actividades. Según denunciaron los empleados, arrastran meses de salarios atrasados, con haberes mal liquidados y el aguinaldo aún impago, una situación que —aseguran— se repite en el tiempo sin obtener respuestas concretas de la patronal.
Además del conflicto salarial, los trabajadores expusieron graves falencias en las condiciones laborales, entre ellas la provisión de una vianda diaria de muy mala calidad, que no cumple con los mínimos necesarios para una jornada laboral digna.
Ante el destrato y las promesas incumplidas, resolvieron parar las actividades y mantenerse en estado de asamblea permanente, advirtiendo que la medida continuará hasta que la empresa regularice los pagos y cumpla con sus obligaciones.
El corte genera demoras en el tránsito en una zona clave de acceso a la ciudad
