Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Espectáculos

Las vacaciones de Lali Espósito: microbikinis, amistades y mucho amor

Las vacaciones de Lali Espósito: microbikinis, amistades y mucho amor
5 de Enero de 2026 | 19:28

Escuchar esta nota

Mariana “Lali” Espósito eligió las playas de Brasil para tomarse unas vacaciones en el inicio de este 2026, donde combinó la moda, con las amistades y el amor. 

La cantante compartió en sus redes sociales una serie de imágenes en las que se la ve disfrutando en sus días de descanso, fuera de los escenarios y de los sets de filmación. 

Allí, Lali no dudó en fotografiarse a las orillas del mar con una microbikini de animal print con bordes rojos, unos anteojos de sol negros y un sombrero.

Lali se robó todas las miradas con diferentes looks playeros que ya se perfilan como favoritos de la temporada: una microbikini rosa o una blanca con puntos negros y bordes rosas.

Además, la cantante compartió unas románticas fotos con su pareja, Pedro Rosemblat, y con sus amigas. También, Espósito dejó ver cómo se divirtió viendo delfines en los paseos en barco, bebiendo con sus amistades y leyendo libros.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Guía de cines

Para agendar: Oscar, Globos de Oro, Grammy, Critics Choice Awards y BAFTA, las fechas de los premios destacados de cine, tv y música

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

El exclusivo “club del mal” que tiene como nuevo socio a Maduro

Siguen los cruces entre el Gobierno y Kicillof por la captura de Maduro

En Gimnasia, las urgencias del mercado apuntan a cerrar al 9: quiénes están en carpeta

Más rumores que realidades en el Pincha

¿Uno o dos autores?: dudas en medio del horror de un abuso a una nena en La Plata

De emprendedora local a firmante de cuentas millonarias: el rol de la esposa de Faroni

Casi matan de un puntazo a un vecino en Los Hornos

VIDEO. Continúa la pesadilla de la falta de agua en Villa Castells y City Bell
+ Leidas

En Gimnasia, las urgencias del mercado apuntan a cerrar al 9: quiénes están en carpeta

Semana clave para la paritarias en Provincia y nuevas reuniones con estatales y docentes

Más rumores que realidades en el Pincha

¿Quién manda en Venezuela?: Trump presionó a fondo y Delcy aflojó

Estudiantes, copero: en el podio del fútbol argentino

Ya es oficial: cuándo arrancan las clases en 2026, las vacaciones y hasta cuándo habrá actividad en la Provincia

Feriados, jornadas no laborales y 12 fines de semana largos: el calendario 2026 que necesitás saber

¿Este es el último año de Muslera en Estudiantes?: la promesa que hizo el arquero uruguayo
Últimas noticias de Espectáculos

¡Sorpresa para los fans!: “Stranger Things" tendrá un documental de la última temporada

"Salí como pude": estremecedora declaración de Romina Gaetani en la denuncia a su ex por violencia de género

44 años menor: quién es la nueva novia de Roly Serrano

“Chau”: Wanda Nara se fue de Uruguay y su novio amenazó a un periodista
Deportes
Estudiantes y Gimnasia con días confirmados para las primeras 12 fechas: cuándo es el clásico platense
¿Vuelve Eros Mancuso?: Estudiantes cerca de cerrar su vuelta
¡El platense Thiago Tirante fue convocado por primera vez para jugar la Copa Davis!
¿Este es el último año de Muslera en Estudiantes?: la promesa que hizo el arquero uruguayo
Djokovic anunció que abandona el sindicato de jugadores de tenis
La Ciudad
La Plata y un año de saldo demográfico negativo: cerró 2025 con más muertes que nacimientos
“Un criadero de enfermedades”: basural a cielo abierto en San Carlos
Lagartos overos en La Plata: por qué aparecen en la ciudad y cómo convivir con ellos sin riesgos
VIDEO. Los reyes a contrarreloj: la magia define las ventas en los comercios platenses
“Ratas, comadrejas y hasta lagartos overos”: vecinos de Tolosa denuncian abandono, pastizales y falta de limpieza
Policiales
VIDEO.- La Plata: forcejeó cuerpo a cuerpo con dos motochorros armados para evitar el robo de su moto en 66 y 30
Un motociclista herido tras ser embestido por una camioneta en pleno centro platense
Otra vez, cayó uno de los "Macana” en La Plata: lo atraparon con una moto robada, armado y con droga
Doce trapitos detenidos en La Plata durante operativos simultáneos en el centro
Picadas en los médanos de Pinamar: ocho detenidos por "conductas peligrosas"
Información General
Algo huele mal rumbo a la Costa: colapsó un caño cloacal e inundó la ruta 11, que quedó cortada
¿Mar del Plata sufre de "turismofobia"?: la investigación de alumnos de la UNLP y su mapa interactivo de la Costa Atlántica
Feriados, jornadas no laborales y 12 fines de semana largos: el calendario 2026 que necesitás saber
Entre el sol y el abrigo: Mar del Plata puso en marcha el verano 2026
Pinamar busca esta temporada disputarle turistas a Brasil

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla