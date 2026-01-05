Las vacaciones de Lali Espósito: microbikinis, amistades y mucho amor

Mariana “Lali” Espósito eligió las playas de Brasil para tomarse unas vacaciones en el inicio de este 2026, donde combinó la moda, con las amistades y el amor.

La cantante compartió en sus redes sociales una serie de imágenes en las que se la ve disfrutando en sus días de descanso, fuera de los escenarios y de los sets de filmación.

Allí, Lali no dudó en fotografiarse a las orillas del mar con una microbikini de animal print con bordes rojos, unos anteojos de sol negros y un sombrero.

Lali se robó todas las miradas con diferentes looks playeros que ya se perfilan como favoritos de la temporada: una microbikini rosa o una blanca con puntos negros y bordes rosas.

Además, la cantante compartió unas románticas fotos con su pareja, Pedro Rosemblat, y con sus amigas. También, Espósito dejó ver cómo se divirtió viendo delfines en los paseos en barco, bebiendo con sus amistades y leyendo libros.