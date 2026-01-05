Otra vez, cayó uno de los "Macana” en La Plata: lo atraparon con una moto robada, armado y con droga

Un joven conocido en el ambiente delictivo como uno de los “Hermanos Macana” fue aprehendido este lunes en La Plata tras un operativo policial que permitió recuperar una moto robada y secuestrar un arma de fuego, cocaína y una balanza digital.

El procedimiento se inició a partir de una denuncia por el robo de una moto ocurrido en la zona de 78 y 118. La víctima, una mujer de 43 años, alertó al 911 y aportó datos clave que permitieron identificar a uno de los autores.

Con esa información, personal del Comando de Patrullas La Plata montó un operativo cerrojo en la zona. Durante el rastrillaje, los efectivos divisaron en 76 bis entre 118 y 119 la moto sustraída —una HERO HUNK roja, dominio A101WZZ— con un joven a bordo. Al notar la presencia policial, el sospechoso intentó escapar a pie, pero fue interceptado a pocos metros.

El aprehendido, de 19 años, domiciliado en la zona, quien —según fuentes policiales— es reconocido por reiterados ingresos en distintas comisarías de La Plata, integrando el grupo informalmente llamado “Hermanos Macana”.

En su poder, los policías secuestraron una pistola automática HAFDASA calibre .45, con un cartucho en recámara y cuatro en el cargador; tres envoltorios con cocaína (3,4 gramos), una balanza digital y la moto robada.

El joven quedó imputado por robo agravado de motovehículo, tenencia ilegal de arma de fuego, resistencia a la autoridad e infracción a la Ley 23.737. Interviene la UFI N°1, que avaló lo actuado y ordenó su comparecencia judicial.