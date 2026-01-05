Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Espectáculos

"Salí como pude": estremecedora declaración de Romina Gaetani en la denuncia a su ex por violencia de género

"Salí como pude": estremecedora declaración de Romina Gaetani en la denuncia a su ex por violencia de género
5 de Enero de 2026 | 17:55

Escuchar esta nota

La actriz Romina Gaetani se vio envuelta en una polémica tras denunciar a su ex pareja, Luis Cavanagh, por violencia de género durante la última semana de diciembre. Este lunes trascendió a los medios su fuerte declaración, donde relata haber sido víctima de “violencia” y “zamarreos”. 

El hecho de violencia ocurrió en el hogar de Cavanagh en Tortugas Country Club, Pilar, el pasado 28 de diciembre. El llamado al 911 se produjo alrededor de las 19:55, a raíz de "un conflicto familiar". 

Martín Candalaft leyó el documento al cual tuvo acceso DDM, donde la actriz detalla haber sido “zamarreada, golpeada, violentada verbalmente" debido a los celos de su ex pareja, producto de unos “mensajes viejos en un celular”.

“Llegué a la casa de mi novio, me agarró el teléfono, lo revisó, encontró cosas viejas y me empezó a reclamar. Se inicia una situación de conflicto, se siente descompensada y con dolores”, se detalla en el expediente. "‘Salí como pude’, dijo. Se acerca a la guardia y ahí la guardia le dice, me siento mal, estoy descompensada, me duele el cuerpo. Mi pareja me sacó el celular, revisó y por celos me golpeó", recapituló Candalaft. 

“Refiriendo que siente dolores, razón por la que se la asiste y se pide una ambulancia, que trasladó a la femenina al hospital de Pilar ya que se encuentra con episodio de ansiedad”, continuó leyendo. En la declaración especifica que Gaetani tuvo la posibilidad de llamar a su amiga, que la asistió y acompañó durante el traslado al hospital. Además, sirvió como testigo durante la causa que la actriz denunció en la policía. 

El parte policial y médico indica que la actriz presentó “lesiones leves, agravadas por el vínculo por tratarse de violencia de género”. Entre ellas, tenía escoriaciones en el dorsal izquierdo, antebrazo derecho y en la cadera, un corte en la pierna derecha y un hematoma en la pierna izquierda, producto del conflicto.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

¿Cómo sigue Romina Gaetani tras el violento episodio con su ex?

Guía de cines

Para agendar: Oscar, Globos de Oro, Grammy, Critics Choice Awards y BAFTA, las fechas de los premios destacados de cine, tv y música

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

El exclusivo “club del mal” que tiene como nuevo socio a Maduro

Siguen los cruces entre el Gobierno y Kicillof por la captura de Maduro

En Gimnasia, las urgencias del mercado apuntan a cerrar al 9: quiénes están en carpeta

Más rumores que realidades en el Pincha

¿Uno o dos autores?: dudas en medio del horror de un abuso a una nena en La Plata

De emprendedora local a firmante de cuentas millonarias: el rol de la esposa de Faroni

Casi matan de un puntazo a un vecino en Los Hornos

VIDEO. Continúa la pesadilla de la falta de agua en Villa Castells y City Bell
+ Leidas

En Gimnasia, las urgencias del mercado apuntan a cerrar al 9: quiénes están en carpeta

Semana clave para la paritarias en Provincia y nuevas reuniones con estatales y docentes

Más rumores que realidades en el Pincha

¿Quién manda en Venezuela?: Trump presionó a fondo y Delcy aflojó

Estudiantes, copero: en el podio del fútbol argentino

Ya es oficial: cuándo arrancan las clases en 2026, las vacaciones y hasta cuándo habrá actividad en la Provincia

Feriados, jornadas no laborales y 12 fines de semana largos: el calendario 2026 que necesitás saber

¿Este es el último año de Muslera en Estudiantes?: la promesa que hizo el arquero uruguayo
Últimas noticias de Espectáculos

Las vacaciones de Lali Espósito: microbikinis, amistades y mucho amor

¡Sorpresa para los fans!: “Stranger Things" tendrá un documental de la última temporada

44 años menor: quién es la nueva novia de Roly Serrano

“Chau”: Wanda Nara se fue de Uruguay y su novio amenazó a un periodista
Información General
Algo huele mal rumbo a la Costa: colapsó un caño cloacal e inundó la ruta 11, que quedó cortada
¿Mar del Plata sufre de "turismofobia"?: la investigación de alumnos de la UNLP y su mapa interactivo de la Costa Atlántica
Feriados, jornadas no laborales y 12 fines de semana largos: el calendario 2026 que necesitás saber
Entre el sol y el abrigo: Mar del Plata puso en marcha el verano 2026
Pinamar busca esta temporada disputarle turistas a Brasil
La Ciudad
Llega la primera ciclogénesis del año al país: ¿impactarán con lluvias en La Plata?
La Plata y un año de saldo demográfico negativo: cerró 2025 con más muertes que nacimientos
“Un criadero de enfermedades”: basural a cielo abierto en San Carlos
Lagartos overos en La Plata: por qué aparecen en la ciudad y cómo convivir con ellos sin riesgos
VIDEO. Los reyes a contrarreloj: la magia define las ventas en los comercios platenses
Policiales
VIDEO.- La Plata: forcejeó cuerpo a cuerpo con dos motochorros armados para evitar el robo de su moto en 66 y 30
Un motociclista herido tras ser embestido por una camioneta en pleno centro platense
Otra vez, cayó uno de los "Macana” en La Plata: lo atraparon con una moto robada, armado y con droga
Doce trapitos detenidos en La Plata durante operativos simultáneos en el centro
Picadas en los médanos de Pinamar: ocho detenidos por "conductas peligrosas"
Deportes
Estudiantes y Gimnasia con días confirmados para las primeras 12 fechas: cuándo es el clásico platense
¿Vuelve Eros Mancuso?: Estudiantes cerca de cerrar su vuelta
¡El platense Thiago Tirante fue convocado por primera vez para jugar la Copa Davis!
¿Este es el último año de Muslera en Estudiantes?: la promesa que hizo el arquero uruguayo
Djokovic anunció que abandona el sindicato de jugadores de tenis

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla