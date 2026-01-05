"Salí como pude": estremecedora declaración de Romina Gaetani en la denuncia a su ex por violencia de género

La actriz Romina Gaetani se vio envuelta en una polémica tras denunciar a su ex pareja, Luis Cavanagh, por violencia de género durante la última semana de diciembre. Este lunes trascendió a los medios su fuerte declaración, donde relata haber sido víctima de “violencia” y “zamarreos”.

El hecho de violencia ocurrió en el hogar de Cavanagh en Tortugas Country Club, Pilar, el pasado 28 de diciembre. El llamado al 911 se produjo alrededor de las 19:55, a raíz de "un conflicto familiar".

Martín Candalaft leyó el documento al cual tuvo acceso DDM, donde la actriz detalla haber sido “zamarreada, golpeada, violentada verbalmente" debido a los celos de su ex pareja, producto de unos “mensajes viejos en un celular”.

“Llegué a la casa de mi novio, me agarró el teléfono, lo revisó, encontró cosas viejas y me empezó a reclamar. Se inicia una situación de conflicto, se siente descompensada y con dolores”, se detalla en el expediente. "‘Salí como pude’, dijo. Se acerca a la guardia y ahí la guardia le dice, me siento mal, estoy descompensada, me duele el cuerpo. Mi pareja me sacó el celular, revisó y por celos me golpeó", recapituló Candalaft.

“Refiriendo que siente dolores, razón por la que se la asiste y se pide una ambulancia, que trasladó a la femenina al hospital de Pilar ya que se encuentra con episodio de ansiedad”, continuó leyendo. En la declaración especifica que Gaetani tuvo la posibilidad de llamar a su amiga, que la asistió y acompañó durante el traslado al hospital. Además, sirvió como testigo durante la causa que la actriz denunció en la policía.

El parte policial y médico indica que la actriz presentó “lesiones leves, agravadas por el vínculo por tratarse de violencia de género”. Entre ellas, tenía escoriaciones en el dorsal izquierdo, antebrazo derecho y en la cadera, un corte en la pierna derecha y un hematoma en la pierna izquierda, producto del conflicto.