¿Este es el último año de Muslera en Estudiantes?: la promesa que hizo el arquero uruguayo

Fernando Muslera (39) transita lo que todo indica será su último año como futbolista profesional en Estudiantes. Con contrato vigente hasta diciembre de 2026, el arquero uruguayo bicampeón con el Pincha comienza a cerrar un ciclo que lo encontró cumpliendo uno de los grandes desafíos de su carrera: defender el arco del Pincha y pelear la Copa Libertadores.
En las últimas horas, Muslera fue protagonista de una visita cargada de simbolismo. El guardameta estuvo presente en el predio de entrenamiento de Montevideo Wanderers, el club que lo vio debutar como profesional en 2004. Allí disputó apenas 13 partidos oficiales, una cifra mínima si se la compara con los 717 encuentros que acumula en casi 22 años de carrera, pero suficiente para marcar el inicio de una trayectoria que lo llevó a Europa, a la selección uruguaya y ahora a Estudiantes.
El propio Wanderers compartió un video del reencuentro, musicalizado con una frase que no pasó inadvertida: “Volvé a tu casa cuando quieras, siempre te esperan a cenar…”. Muslera se reunió con dirigentes, conoció al plantel actual y mantuvo un contacto cercano con el cuerpo técnico encabezado por Mathías Corujo, en un club que atraviesa un presente complejo.
𝐍𝐚𝐧𝐝𝐨 pasó por el devoto, visitó a nuestro plantel, charló con nuestros directivos, y nos dejó una linda promesa para el 2027 🤩
Te esperamos en casa @1_Muslera_25 pic.twitter.com/setEyrGmkl
Montevideo Wanderers afrontará una de las temporadas más difíciles de su historia reciente, ya que comenzará último en la tabla del descenso, sin contar a Albion, Central Español y Deportivo Maldonado. En ese contexto, desde la dirigencia dejaron entrever un plan a futuro que incluye al experimentado arquero. El presidente del club, Jorge “Chifle” Barrios, fue contundente: “Con el abogado está todo arreglado, 2027 Copa Sudamericana y Muslera se retira acá”, aseguró, dejando en claro que la idea es que el arquero cierre su carrera donde todo empezó.
Mientras tanto, Muslera sigue plenamente enfocado en su presente en Estudiantes. En una entrevista reciente, fue claro al hablar de sus objetivos: para él, una buena Copa Libertadores es ganarla. “Porque me encantaría levantar ese trofeo”, confesó, reflejando la ambición intacta pese a la etapa final de su carrera.
Además de su futuro deportivo, Muslera ya piensa en su vida post retiro. En Uruguay es dueño del club Sportivo Bella Italia, un proyecto que refuerza su vínculo con el fútbol charrúa y anticipa un regreso definitivo al país cuando cuelgue los guantes.
