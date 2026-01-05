Acusado de narcoterrorismo, Maduro fue trasladado a los Tribunales de Nueva York
Acusado de narcoterrorismo, Maduro fue trasladado a los Tribunales de Nueva York
Tras la salida de Maduro: suben los bonos de Venezuela y las acciones de las petroleras
Groenlandia, Cuba y Colombia, en los planes de Trump: tras la caída de Maduro, ¿quién sigue?
"Estamos hartos de vivir sin una gota de agua": aumentan los reclamos contra ABSA en La Plata
Asalto sorpresa y terror en La Plata: atacaron a una jubilada cuando dormía
Feriados, jornadas no laborales y 12 fines de semana largos: el calendario 2026 que necesitás saber
Ya es oficial: cuándo arrancan las clases en 2026, las vacaciones y hasta cuándo habrá actividad en la Provincia
La Provincia creó un régimen de compensaciones para apuntalar el transporte de La Plata y el AMBA
En Gimnasia, las urgencias del mercado apuntan a cerrar al 9: quiénes están en carpeta
¿Este es el último año de Muslera en Estudiantes?: la promesa que hizo el arquero uruguayo
¡El platense Thiago Tirante fue convocado por primera vez para jugar la Copa Davis!
"Campeón de campeones", el nuevo libro de Estudiantes: conseguilo en Raiders Jeans, Mercado Libre y otros puntos de venta
¿Uno o dos autores?: dudas en medio del horror de un abuso a una nena en La Plata
Libros, pósters, juegos y más a precios increíbles: aprovechá los descuentos con el Club EL DIA
Roly Serrano habría iniciado una relación con una joven 44 años menor: la foto
Exclusiva fiesta en la playa de Punta del Este: Pampita mostró las fotos de su romántico momento con Martín Pepa
Djokovic anunció que abandona el sindicato de jugadores de tenis
¿Se te cortó la luz? ¿Te quedaste sin agua? Llamá al 412-0101, escribí al 2214779896 o envía MD por redes sociales
El clima arranca tranqui la semana en La Plata: cuándo sube la temperatura, según el SMN
Alak y Kreplak acordaron nuevas obras en los CAPS de La Plata: sumarán más tecnología
El Gobierno busca volver a poner en el foco la reforma laboral
PAMI cambió su sede en City Bell: dónde queda ahora y en qué horarios atienden
Anses inicia el pago de haberes y asignaciones: el calendario de enero 2026
De emprendedora local a firmante de cuentas millonarias: el rol de la esposa de Faroni
Cómo es el circuito internacional de los fondos del fútbol argentino
Reyes Magos: ventas moderadas y expectativas puestas en las promos
Para agendar: Oscar, Globos de Oro, Grammy, Critics Choice Awards y BAFTA, las fechas de los premios destacados de cine, tv y música
"El tiempo de las moscas": Carla Peterson y Nancy Dupláa marcan tendencia en la nueva miniserie argentina
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
El Gobierno de la provincia de Buenos Aires creó un nuevo Régimen de Compensaciones Tarifarias para el Transporte Automotor de Pasajeros del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), que incluye a La Plata, Berisso y Ensenada, con el objetivo de garantizar la continuidad del servicio público tras la eliminación de los subsidios nacionales al transporte en el interior del país.
La medida, publicada este lunes en el Boletín Oficial, alcanza a líneas urbanas y suburbanas de jurisdicción provincial y municipal que operan en el conurbano bonaerense y zonas aledañas.
La decisión se apoya en un entramado normativo iniciado en 2018, cuando la Provincia comenzó a absorber el financiamiento del sistema tras la supresión del régimen nacional de subsidios. Desde entonces, la administración bonaerense sostuvo compensaciones tarifarias y esquemas de gasoil a precio diferencial para evitar que los mayores costos operativos se trasladen de forma directa a las tarifas que pagan los usuarios.
Con el vencimiento del convenio con el Estado nacional previsto para el 31 de diciembre de 2025, el Ejecutivo provincial resolvió avanzar con un régimen propio, apoyado en herramientas de control y procesamiento de datos como el sistema SUBE, el reporte electrónico de kilómetros y el monitoreo de la demanda. El decreto establece que el Ministerio de Transporte será la autoridad de aplicación y definirá la metodología de cálculo, distribución y rendición de las compensaciones.
En ese marco, se aprobó un nuevo convenio con Nación Servicios S.A. para garantizar el mantenimiento del Sistema Único de Boleto Electrónico como medio de pago y fuente central de información operativa. Según el texto oficial, esto permitirá un relevamiento más preciso del uso del sistema, la cantidad de pasajeros y los costos reales de prestación del servicio.
El régimen comprende, además de La Plata, Berisso y Ensenada, a los siguientes partidos: Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Brandsen, Campana, Cañuelas, Escobar, Esteban Echeverría, Exaltación de la Cruz, Ezeiza, Florencio Varela, General Las Heras, General Rodríguez, General San Martín, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, La Matanza, Lanús, Lomas de Zamora, Lobos, Luján, Marcos Paz, Malvinas Argentinas, Mercedes, Moreno, Merlo, Morón, Pilar, Presidente Perón, Quilmes, San Fernando, San Isidro, San Miguel, San Vicente, Tigre, Tres de Febrero, Vicente López, Zárate, y los que en el futuro deban ser incluidos como consecuencia del desarrollo urbano cuando las relaciones funcionales del Área así lo requieran.
LE PUEDE INTERESAR
Ya es oficial: cuándo arrancan las clases en 2026, las vacaciones y hasta cuándo habrá actividad en la Provincia
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí