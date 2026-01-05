Picadas en los médanos de Pinamar: ocho detenidos por "conductas peligrosas"

Efectivos policiales a cargo del operativo “De Sol a Sol” por la temporada de verano 2025/2026 aprehendieron a varios conductores tras realizar diversos procedimientos en Pinamar por maniobras peligrosas en los médanos.

En el sector conocido como “La Olla”, ubicado en la zona de La Frontera de Pinamar, los agentes concretaron en las últimas horas operativos por conductas peligrosas en la playa, lugar de reunión de adultos y niños.

En el parte policial se indica que “se detectó un grupo de conductores que realizaban picadas, maniobras temerarias y circulaban a alta velocidad, lo que ponía en grave riesgo la integridad física de las personas que se encontraban en el lugar, así como la del propio personal interviniente”.

Ante esta situación, se procedió a la aprehensión de ocho personas, quienes conducían distintos vehículos, entre camionetas y vehículo utilitario todo terreno (UTV).

El operativo fue desarrollado de manera coordinada por personal de la Jefatura de Policía Comunal, DDI Pinamar, Inteligencia Criminal, GAD, GPM, Infantería, Caballería y Comunicaciones, logrando controlar la situación sin que se registraran incidentes mayores.

El fiscal en turno, Sergio García, a cargo de la UFID N° 5 de Pinamar, dispuso la incautación de los rodados, la notificación a los aprehendidos en los términos del artículo 60 del Código Procesal Penal, y la formación de actuaciones por infracción al artículo 193 bis del Código Penal, continuándose con las diligencias legales correspondientes y la elevación de las actuaciones a la sede judicial interviniente.