Acusado de narcoterrorismo, Maduro declaró en los Tribunales de Nueva York
Acusado de narcoterrorismo, Maduro declaró en los Tribunales de Nueva York
VIDEO. Pánico, explosión y heridos en la Jefatura del Servicio Penitenciario Bonaerense de La Plata
La Provincia creó un régimen de compensaciones para apuntalar el transporte de La Plata y el AMBA
Algo huele mal rumbo a la Costa: colapsó un caño cloacal e inundó la ruta 11, que quedó cortada
"Estamos hartos de vivir sin una gota de agua": aumentan los reclamos contra ABSA en La Plata
¿Mar del Plata sufre de "turismofobia"?: la investigación de alumnos de la UNLP y su mapa interactivo de la Costa Atlántica
Guerra entre Fátima Flórez y Florencia Peña: enfrentadas por la boletería en Mar del Plata
“Chau”: Wanda Nara se fue de Uruguay y su novio amenazó a un periodista
Picadas en los médanos de Pinamar: ocho detenidos por "conductas peligrosas"
Se supo: mandaron al frente a Ian Lucas y Evangelina Anderson
Ya es oficial: cuándo arrancan las clases en 2026, las vacaciones y hasta cuándo habrá actividad en la Provincia
Feriados, jornadas no laborales y 12 fines de semana largos: el calendario 2026 que necesitás saber
"Campeón de campeones", el nuevo libro de Estudiantes: conseguilo en Raiders Jeans, Mercado Libre y otros puntos de venta
Asalto sorpresa y terror en La Plata: atacaron a una jubilada cuando dormía
¡El platense Thiago Tirante fue convocado por primera vez para jugar la Copa Davis!
Libros, pósters, juegos y más a precios increíbles: aprovechá los descuentos con el Club EL DIA
¿Uno o dos autores?: dudas en medio del horror de un abuso a una nena en La Plata
Roly Serrano habría iniciado una relación con una joven 44 años menor: la foto
¿Se te cortó la luz? ¿Te quedaste sin agua? Llamá al 412-0101, escribí al 2214779896 o envía MD por redes sociales
Exclusiva fiesta en la playa de Punta del Este: Pampita mostró las fotos de su romántico momento con Martín Pepa
Djokovic anunció que abandona el sindicato de jugadores de tenis
El clima arranca tranqui la semana en La Plata: cuándo sube la temperatura, según el SMN
Alak y Kreplak acordaron nuevas obras en los CAPS de La Plata: sumarán más tecnología
Vaca Muerta e inflación: el impacto en Argentina tras la caída de Maduro
El Gobierno busca volver a poner en el foco la reforma laboral
Semana clave para la paritarias en Provincia y nuevas reuniones con estatales y docentes
La informalidad acorta la vida: mortalidad, empleo y salud, en el foco
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí