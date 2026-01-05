VIDEO.- La Plata: forcejeó cuerpo a cuerpo con dos motochorros armados para evitar el robo de su moto en 66 y 30
VIDEO.- La Plata: forcejeó cuerpo a cuerpo con dos motochorros armados para evitar el robo de su moto en 66 y 30
Estudiantes y Gimnasia con días confirmados para las primeras 12 fechas: cuándo es el clásico platense
Llega la primera ciclogénesis del año al país: ¿impactarán con lluvias en La Plata?
La Plata y un año de saldo demográfico negativo: cerró 2025 con más muertes que nacimientos
VIDEO. Los reyes a contrarreloj: la magia define las ventas en los comercios platenses
Lagartos overos en La Plata: por qué aparecen en la ciudad y cómo convivir con ellos sin riesgos
Piquete de trabajadores de Elecsur a metros de la rotonda de la Autopista La Plata
La Provincia creó un régimen de compensaciones para apuntalar el transporte de La Plata y el AMBA
Doce trapitos detenidos en La Plata durante operativos simultáneos en el centro
Otra vez, cayó uno de los "Macana” en La Plata: lo atraparon con una moto robada, armado y con droga
VIDEO. Pánico, explosión y heridos en la Jefatura del Servicio Penitenciario Bonaerense de La Plata
Las vacaciones de Lali Espósito: microbikinis, amistades y mucho amor
"Salí como pude": estremecedora declaración de Romina Gaetani en la denuncia a su ex por violencia de género
Algo huele mal rumbo a la Costa: colapsó un caño cloacal e inundó la ruta 11, que quedó cortada
"Estamos hartos de vivir sin una gota de agua": aumentan los reclamos contra ABSA en La Plata
¿Mar del Plata sufre de "turismofobia"?: la investigación de alumnos de la UNLP y su mapa interactivo de la Costa Atlántica
Un motociclista herido tras ser embestido por una camioneta en pleno centro platense
Picadas en los médanos de Pinamar: ocho detenidos por "conductas peligrosas"
“Chau”: Wanda Nara se fue de Uruguay y su novio amenazó a un periodista
Ya es oficial: cuándo arrancan las clases en 2026, las vacaciones y hasta cuándo habrá actividad en la Provincia
Feriados, jornadas no laborales y 12 fines de semana largos: el calendario 2026 que necesitás saber
"Campeón de campeones", el nuevo libro de Estudiantes: conseguilo en Raiders Jeans, Mercado Libre y otros puntos de venta
Asalto sorpresa y terror en La Plata: atacaron a una jubilada cuando dormía
Se supo: mandaron al frente a Ian Lucas y Evangelina Anderson
Guerra entre Fátima Flórez y Florencia Peña: enfrentadas por la boletería en Mar del Plata
¡El platense Thiago Tirante fue convocado por primera vez para jugar la Copa Davis!
Libros, pósters, juegos y más a precios increíbles: aprovechá los descuentos con el Club EL DIA
¡Sorpresa para los fans!: “Stranger Things" tendrá un documental de la última temporada
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
En medio de un descenso histórico de la natalidad y de la fecundidad en el mundo, la provincia de Buenos Aires cerró 2025 con una caída en los nacimientos del 9% con respecto al año anterior, pero del 55% en relación a 2020.
La cifra “negativa” se enmarca claramente en una tendencia argentina, ya que desde 2014 al presente el número de nacimientos cayó más de un 40%. Pero también en algo que sucede en todo el mundo.
De hecho, la revista científica The Lancet publicó tiempo atrás datos calculados por la Universidad de Washington donde indicó que en 2100 el 97% de los países tendrán una baja de fertilidad importante. Y de los 8.200 millones de personas que hay en el planeta, se pasaría ese año a algo más de 6.300 millones.
De acuerdo a los datos abiertos del Registro de las Personas bonaerense, durante 2025 pasado hubo 120.138 nacimientos (58.647 niñas y 61.491 niños). Un año atrás, en tanto, la cifra fue de 131.186, es decir, un 9,1% más.
Pero esta tendencia a la baja, en realidad, viene dándose en los últimos años. Mientras que en 2023 un total de 141.785 bebés dieron a la luz, en 2022 fueron 154.046, en 2021 fueron 166.102 y en 2020, primer dato disponible, un total de 186.588. Es decir, un 55,3% de diferencia con el año pasado.
Las defunciones, en cambio, se mantuvieron relativamente estables al oscilar entre 133.900 (durante 2025) y 167.000 (en 2021, año del Covid). Así, el saldo natural bonaerense también ingresó en terreno negativo, con una relación que pasó de 1,29 nacimientos por cada muerte en 2020 a apenas 0,89 en 2025.
LE PUEDE INTERESAR
“Un criadero de enfermedades”: basural a cielo abierto en San Carlos
La Plata, más muertes que nacimientos en 2025
En 2020 se habían registrado 10.839 nacimientos y 7.934 muertes en la Ciudad, de manera tal que la cuenta arrojaba un cálculo favorable de casi 3.000 personas. Cinco años después, los nacimientos se redujeron a 7332, al mismo tiempo que las muertes se mantuvieron en un número estable en torno a 8.838. De este modo se evidenció, por primera vez en la serie que se estudia, que el saldo natural cayó a cifras negativas: –840 personas.
En lo que refiere a la Ciudad el número de nacimientos también bajo paulatinamente en los últimos años. Según los datos del portal del Registro de las Personas de la Provincia de Buenos Aires en los últimos años cayó paulatinamente el número de nacimientos. En 2020 se registraron 10.831 nacimientos, en 2024 llegó a 8.172. Año a año (salvo en 2022) el número fue mermando. De los 10.831 bebés nacidos en 2020, se pasó a 9.687 (-1.144), en 2021.
Como se mencionó, 2022 fue la excepción con 9.926 (+239), pero luego el descenso continuó: en 2023 nacieron 8.906 (-1.020) y en 2024 8.172 (-734).
Los municipios con más nacimientos
Los municipios de La Matanza, con 11.620 nacimientos, La Plata con 7.332 y Quilmes con 5494 son los primeros del ranking, que completan Mar del Plata, Pilar, Morón y Moreno. Por fuera de los distritos más populosos, Azul registró 582 nacimientos; Bahía Blanca 1.353; Bolívar 257; Junín 1.014; Necochea 725; San Nicolás 1.500; Tandil 1.093 y Tres Arroyos 498.
De los 135 municipios, según constató Agencia DIB, solamente 27 registraron el año pasado más nacimientos que en 2024. Ellos fueron Gonzáles Chaves; Berazategui; Brandsen; Campana; Carlos Tejedor; Coronel Rosales; Coronel Dorrego; Daireaux; Escobar; Alvear; Lavalle; General Paz; Ituzaingó; Laprida; Alem; Monte; Monte Hermoso; Necochea; Patagones; Roque Pérez; Saavedra; Salliqueló; San Vicente; Tandil; Tordillo; Tornquist y Villarino.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí