La Plata y un año de saldo demográfico negativo: cerró 2025 con más muertes que nacimientos

En medio de un descenso histórico de la natalidad y de la fecundidad en el mundo, la provincia de Buenos Aires cerró 2025 con una caída en los nacimientos del 9% con respecto al año anterior, pero del 55% en relación a 2020.

La cifra “negativa” se enmarca claramente en una tendencia argentina, ya que desde 2014 al presente el número de nacimientos cayó más de un 40%. Pero también en algo que sucede en todo el mundo.

De hecho, la revista científica The Lancet publicó tiempo atrás datos calculados por la Universidad de Washington donde indicó que en 2100 el 97% de los países tendrán una baja de fertilidad importante. Y de los 8.200 millones de personas que hay en el planeta, se pasaría ese año a algo más de 6.300 millones.

De acuerdo a los datos abiertos del Registro de las Personas bonaerense, durante 2025 pasado hubo 120.138 nacimientos (58.647 niñas y 61.491 niños). Un año atrás, en tanto, la cifra fue de 131.186, es decir, un 9,1% más.

Pero esta tendencia a la baja, en realidad, viene dándose en los últimos años. Mientras que en 2023 un total de 141.785 bebés dieron a la luz, en 2022 fueron 154.046, en 2021 fueron 166.102 y en 2020, primer dato disponible, un total de 186.588. Es decir, un 55,3% de diferencia con el año pasado.

Las defunciones, en cambio, se mantuvieron relativamente estables al oscilar entre 133.900 (durante 2025) y 167.000 (en 2021, año del Covid). Así, el saldo natural bonaerense también ingresó en terreno negativo, con una relación que pasó de 1,29 nacimientos por cada muerte en 2020 a apenas 0,89 en 2025.

La Plata, más muertes que nacimientos en 2025

En 2020 se habían registrado 10.839 nacimientos y 7.934 muertes en la Ciudad, de manera tal que la cuenta arrojaba un cálculo favorable de casi 3.000 personas. Cinco años después, los nacimientos se redujeron a 7332, al mismo tiempo que las muertes se mantuvieron en un número estable en torno a 8.838. De este modo se evidenció, por primera vez en la serie que se estudia, que el saldo natural cayó a cifras negativas: –840 personas.

En lo que refiere a la Ciudad el número de nacimientos también bajo paulatinamente en los últimos años. Según los datos del portal del Registro de las Personas de la Provincia de Buenos Aires en los últimos años cayó paulatinamente el número de nacimientos. En 2020 se registraron 10.831 nacimientos, en 2024 llegó a 8.172. Año a año (salvo en 2022) el número fue mermando. De los 10.831 bebés nacidos en 2020, se pasó a 9.687 (-1.144), en 2021.

Como se mencionó, 2022 fue la excepción con 9.926 (+239), pero luego el descenso continuó: en 2023 nacieron 8.906 (-1.020) y en 2024 8.172 (-734).

Los municipios con más nacimientos

Los municipios de La Matanza, con 11.620 nacimientos, La Plata con 7.332 y Quilmes con 5494 son los primeros del ranking, que completan Mar del Plata, Pilar, Morón y Moreno. Por fuera de los distritos más populosos, Azul registró 582 nacimientos; Bahía Blanca 1.353; Bolívar 257; Junín 1.014; Necochea 725; San Nicolás 1.500; Tandil 1.093 y Tres Arroyos 498.

De los 135 municipios, según constató Agencia DIB, solamente 27 registraron el año pasado más nacimientos que en 2024. Ellos fueron Gonzáles Chaves; Berazategui; Brandsen; Campana; Carlos Tejedor; Coronel Rosales; Coronel Dorrego; Daireaux; Escobar; Alvear; Lavalle; General Paz; Ituzaingó; Laprida; Alem; Monte; Monte Hermoso; Necochea; Patagones; Roque Pérez; Saavedra; Salliqueló; San Vicente; Tandil; Tordillo; Tornquist y Villarino.