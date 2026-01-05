“Chau”: Wanda Nara se fue de Uruguay y su novio amenazó a un periodista

Acusado de narcoterrorismo, Maduro declaró en los Tribunales de Nueva York
Wanda Nara cerró su etapa en Uruguay y confirmó su regreso a la Argentina, luego de que su novio, Martín Migueles, se mostrara muy molesto con la prensa. Con un mensaje breve y sin vueltas, la conductora anunció el final de sus días de descanso y el retorno a la rutina laboral, en un momento en el que vuelve a ocupar un rol central en la televisión.
Luego de varios días de descanso, Wanda Nara confirmó que su estadía en Uruguay llegó a su fin, explicó el motivo de su regreso a la Argentina y lo hizo, fiel a su estilo, a través de una serie de historias de su cuenta en la red social Instagram. Wanda posó frente a un avión privado y escribió: “Chau Uruguay. Vuelta al trabajo”. En tanto, luego se fotografió dentro del avión, con look muy casual y cómodo para el viaje que dura no más de 40 minutos.
Su despedida de Uruguay se dio tras una estadía intensa en Punta del Este, donde combinó tiempo en familia, descanso y apariciones públicas cuidadosamente dosificadas. Durante esos días, se la vio junto a sus hijas y a su pareja, Martín Migueles, en escenas cotidianas: salidas informales, momentos al aire libre y postales familiares.
De regreso en el país, Wanda comentó: “La felicidad de volver a mi trabajo. ¿Cómo se los explico' Nunca jamás dejen nada por nadie. No hay nada más digno que vivir tu propia vida”.
El novio de Wanda Nara, Martín Migueles, fue protagonista de un violento encuentro con un periodista de Infama en un shopping en Punta del Este. Fue cuando el cronista Gustavo Descalzi intentó acercarse para obtener una declaración. Sin embargo, el intento de un amigable encuentro derivó en un fuerte cruce que encendió las alarmas por el temor de la reacción del empresario.
El incidente quedó registrado por las cámaras del ciclo conducido por Marcela Tauro, que rápidamente interrumpió el relato del cronista para repudiar la reacción que tuvo el empresario con la prensa que lo aguardaba en el estacionamiento del centro comercial. “Por suerte quedó registrado por las cámaras porque después ellos niegan todo. Me parece que está nervioso por los chats que salieron a la luz”,sentenció y agregó: “La culpa no es del chancho, sino de quién le da de comer”.
Por otra parte, Descalzi reveló que inicialmente compartió unas palabras con Wanda y la mediática fue clara al pedir que no se filmara a sus hijas para evitar inconvenientes judiciales con Mauro Icardi. El periodista aseguró que respetó ese pedido y que se acercó sin cámara, únicamente con la intención de saludarla y hacer una breve consulta.
No obstante, la situación cambió abruptamente cuando intervino Migueles. De acuerdo al testimonio del cronista, el empresario respondió de manera hostil desde el primer momento. “Ni siquiera me dio la mano”, señaló Descalzi, quien además contó que un fotógrafo presente en el lugar le advirtió minutos antes sobre el mal humor del acompañante de Wanda Nara.
El clima se tornó aún más tenso cuando, según el periodista, Migueles lanzó una frase intimidante en dos oportunidades: “Termino esto y te voy a ir a buscar”. Descalzi remarcó que no estaba grabando ni provocando la situación, y describió la actitud del empresario como agresiva y desmedida.
Las imágenes difundidas en Infama muestran el momento del cruce y reflejan la incomodidad que le tocó atravesar al notero.“Es una persona que intimida desde la agresividad. Sentí que buscaba provocarme”, expresó Descalzi.
