Detuvieron a un camillero en La Plata por robo a una paciente

Un camillero del Hospital Rossi de La Plata resultó detenido esta tarde luego de ser encontrado hurgando en las pertenencias de una paciente de 60 años. Según confirmó el parte policial, habría sustraído cerca de $70.000.

Efectivos de la comisaría Segunda intervinieron en la detención del empleado de 46 años que fue identificado e imputado por “Hurto en grado de tentativa”. La alerta llegó a través del Servicio POLAD.

En base al relato que ofreció la víctima, se encontraba en el Hospital Rossi internada cuando dejó sus pertenencias en la habitación y fue a hacerse un estudio allí mismo. Al volver, encontró al camillero con las manos en la masa.

En ese momento, solo atinó a gritar y el hombre se fue corriendo. Al revisar, la paciente se dio cuenta que le faltaba dinero y dio aviso a las autoridades. Con la llegada de efectivos policiales, ubicaron al empleado en el hospital y, durante la requisa, se ubicó el dinero faltante escondido dentro de una de sus medias.