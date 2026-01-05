Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Súper Cartonazo de $3.000.000: los números que salieron hoy lunes con el diario EL DIA 

Información General |Comparaciones y detalles de cada ciudad costera

¿Mar del Plata sufre de "turismofobia"?: la investigación de alumnos de la UNLP y su mapa interactivo de la Costa Atlántica

¿Mar del Plata sufre de "turismofobia"?: la investigación de alumnos de la UNLP y su mapa interactivo de la Costa Atlántica
5 de Enero de 2026 | 12:04

Escuchar esta nota

La Universidad Nacional de La Plata (UNLP) presentó un nuevo informe dentro de su serie Turismo de verano en #UNLPInvestiga, un ciclo que reúne trabajos finales de estudiantes de la Licenciatura en Turismo enfocados en distintos destinos de la Costa Atlántica argentina. La investigación va más allá de describir playas y atractivos, y analiza las dinámicas sociales, económicas y culturales que moldean cada ciudad en temporada alta y en todo el año. 

La iniciativa forma parte de una apuesta académica por “hacer turismo que investiga”, integrando análisis de mercado, prácticas sociales, impactos territoriales y políticas públicas. Los trabajos, orientados como trabajos finales de carrera, están guiados por docentes y se inscriben dentro de un marco académico que busca aportar conocimientos útiles para la gestión del turismo en destinos clave del litoral marítimo. 

Entre los destinos analizados, Mar del Plata ocupa un lugar destacado. Los estudiantes no solo describen sus recursos naturales, infraestructura y flujos de visitantes, sino que también ponen el foco en las percepciones sociales sobre el turismo, incluyendo una pregunta que ha generado interés: ¿existe “turismofobia” en Mar del Plata? 

La consulta parte de una preocupación académica sobre las tensiones entre visitantes y residentes locales: cómo la presencia masiva de temporarios puede generar reacciones de rechazo o incomodidad entre quienes viven en el destino todo el año. Si bien el informe no propone una única conclusión, invita a reflexionar sobre esta tensión como un fenómeno posible y observable en ciertas prácticas sociales, más que como un rechazo sistemático al turismo por parte de los habitantes. En este sentido, el análisis surge a partir de entrevistas, observaciones y encuestas que los propios estudiantes aplicaron en terreno durante su trabajo de campo.

El abordaje académico se inserta en un contexto más amplio de discusión sobre la gestión de destinos turísticos, donde la calidad de vida de los residentes, la sustentabilidad ambiental y la planificación urbana son ejes centrales. Estudios previos destacan que Mar del Plata, por ejemplo, enfrenta desafíos vinculados a su modelo de desarrollo turístico, la conservación del espacio público y las condiciones de seguridad percibidas por la comunidad, lo que puede alimentar percepciones mixtas sobre el turismo en general.

El informe también pone en diálogo otras localidades costeras, analizando destinos de menor escala y formas alternativas de turismo para mostrar la diversidad de experiencias y modelos dentro de la Costa Atlántica. Esto permite comparar cómo cada ciudad enfrenta el desafío de equilibrar el ingreso de visitantes con la vida cotidiana de los residentes y la capacidad de sus servicios e infraestructura. 

