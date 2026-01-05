Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Policiales |OTRA NOCHE DE TERROR EN VILLA CASTELLS

Asalto sorpresa a una jubilada cuando dormía

En el barrio del ataque, todos quedaron muy preocupados / Web

5 de Enero de 2026 | 02:18
El viernes 3 de enero, cerca de las 23.30, se vivió otra pesadilla por un ataque delictivo de madrugada. Esta vez el hecho sucedió en una vivienda ubicada en la calle 8 entre 495 y 496, en Villa Castells, y volvió a exponer el avance de la inseguridad en todos los rincones de la Ciudad.

De acuerdo a fuentes seguras, dos delincuentes ingresaron al domicilio mientras su propietaria, una docente jubilada de 61 años, se encontraba descansando. Los sujetos la ataron enseguida y la amenazaron, sin exhibir armas de fuego ni blancas, y luego revisaron la casa antes de huir.

Los ladrones escaparon con un televisor de 29 pulgadas, $200.000 en efectivo, 500 dólares y un celular sin rastreo activado.

Tras liberarse, la víctima logró comunicarse con su familia a través del sistema WhatsApp Web, quienes dieron aviso al 911.

Así, personal policial pudo arribar al lugar y preservar la escena para la realización de pericias por parte de Policía Científica, mientras un equipo de la DDI local ya se sumó a la investigación.

El hecho es otra muestra de la seguidilla de robos que hubo en 2025 y que parece continuar en este año nuevo.

Entraderas y asaltos violentos se siguen registrando en distintos puntos de La Plata, generando creciente preocupación entre los vecinos, que reclaman mayor presencia policial y medidas urgentes para frenar el delito.

La causa quedó en manos de la Fiscalía en turno, que trabaja para identificar y dar con los responsables del ataque.

