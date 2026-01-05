¡El platense Thiago Tirante fue convocado a la Selección Argentina de Tenis y por primera vez jugará Copa Davis!

Acusado de narcoterrorismo, Maduro fue trasladado a los Tribunales de Nueva York
El capitán de la Selección Argentina de Tenis, Javier Frana, anunció el equipo que visitará a Corea del Sur el 7 y 8 de febrero, en una serie correspondiente a la primera ronda de los Qualifiers de Copa Davis 2026 que se disputará en el Gijang Stadium de la ciudad de Busan, sobre superficie rápida. Entre ellos está el platense Thiago Tirante, de 24 años y número 106 del ranking ATP. "¡Vamos Argentina!", soltó Tomás Etcheverry.
Con cuatro debutantes, la nómina quedó conformada por Thiago Tirante, Marco Trungelliti, Federico Gómez y los doblistas Guido Andreozzi y Andrés Molteni. Tanto los tres singlistas como Andreozzi tendrán su primera experiencia con la Selección absoluta en la Copa del Mundo de Tenis.
A través de un video, el capitán albiceleste explicó el contexto de una nominación que no incluyó los nombres habituales. “Los cambios de la ITF para este año hizo que el tenis argentino se vea claramente perjudicado porque no es compatible con la gira sudamericana, privando a los jugadores de Copa Davis que participen en Rosario y Buenos Aires y quedar mal preparados para la gira, que es vital para ellos por los puntos que hay en juego y las posibilidades de jugar en su país”, sentenció Frana.
🗣️ Javier Frana anuncia el equipo de Copa Davis 🇦🇷 para enfrentar a Corea del Sur 🇰🇷— Asociación Argentina de Tenis (@AATenis) January 5, 2026
La Selección contará con 4 debutantes (Thiago Tirante, Marco Trungelliti, Federico Gómez y Guido Andreozzi) y el ya experimentado Andrés Molteni.
📆 7 y 8 de febrero
📍 Busan
🏟️ Gijan Stadium… pic.twitter.com/0nAvWS0IuI
En efecto, la primera ronda de los Qualifiers 2026 se disputa esta temporada una semana más tarde que en 2025. Eso implica que la serie coincida con el Rosario Challenger 125 y con el inicio del ATP 250 Argentina Open, los dos torneos que se juegan en suelo argentino y marcan el inicio de la gira sudamericana sobre polvo de ladrillo.
Las casi 40 horas de vuelo que le tomará a la delegación nacional arribar a Busan (después de realizar dos tramos en avión y uno en tren hacia el destino final), sumado a la inflexibilidad de la nación anfitriona para modificar las fechas de juego, le generaron al capitán complicaciones adicionales a la hora de definir el equipo.
El capitán N°32 de Argentina en la Copa Davis se mostró comprensivo con las ausencias y depositó su plena confianza en los convocados. “Nos entusiasma tener cuatro jugadores debutando, que dieron el sí por su generosidad y convicción. Vamos a ir a Corea a dar lo mejor, a entregar todo nuestro talento. Estamos convencidos de que vamos a tener un resultado positivo. Lo vamos a afrontar para demostrar que el tenis argentino es mucho más grande que los cinco mejores del ranking. El tenis argentino estará super bien representado”, concluyó.
Thiago Tirante (106°) nació en La Plata el 10 de abril de 2001. Desde sus inicios fue un tenista destacado, tanto que alcanzó la cima del ranking mundial Junior, en 2019. En 2017 sacó su primer punto ATP y durante casi dos años alternó las competencias juniors con profesionales. En 2020 ganó su primer título, el M15 de Monastir en el cemento tunecino y desde entonces alzó 6 trofeos del ATP Challenger Tour: Ambato, Morelos, Bogotá, México, Córdoba y Szczecin (los dos últimos, en 2025). El platense ingresó en más de una oportunidad al selecto grupo de los 100 mejores de la ATP, alcanzando su pico en 2024 (90°). Desde entonces se mantuvo entre el 90 y 135 ininterrumpidamente. Con un juego ofensivo, que tiene sus puntos destacados en el saque y la derecha, Tirante ha demostrado una gran adaptación a las distintas superficies de juego.
Marco Trungelliti, el mayor de los debutantes, es de Santiago del Estero y tiene 35 años. El diestro se ubica en el puesto 131 del ranking y cuenta con 15 títulos (9 ITF y 6 Challengers) y casi dos décadas como profesional. El 2025 fue el mejor año de su carrera, con 3 trofeos del ATP Challenger Tour, entre estos, dos de categoría 100 (Tulln y Lyon) y Targu Mures (50). Si bien nunca logró meterse entre los 100 mejores del ranking, estuvo cerca en reiteradas oportunidades. Su pico fue 112° en 2019 y estuvo en el top 150 en 6 temporadas distintas (2016-19 y 2024-25). Su nombre siempre aparece en las grandes citas de cada año, con una particularidad: superó las clasificaciones de todos los Grand Slam en al menos una oportunidad, y un total de 9 veces. En los Majors acumula 54 triunfos y el más destacado de su carrera fue ante Marin Cilic, en Roland Garros 2016.
Guido Andreozzi tiene 34 años y nació en Buenos Aires. A mediados de 2024 le dio un giro a su carrera para enfocarse en la modalidad de dobles, la cual le había otorgado tres medallas panamericanas, en Toronto 2015 (oro en dobles mixto y plata en masculino) y Lima 2019 (plata en dobles masculino). Como singlista alcanzó el puesto 70 del ranking en 2019 y como doblista, el 28 (en 2025). Actualmente se ubica 33° en el escalafón y ostenta 3 títulos ATP 250: Bastad, Umag y Buenos Aires. Este año firmó triunfos importantes como contra Heliovaara / Patten (7°) en cuartos de final del Masters 1000 de Shanghai y Arévalo / Pavic (3°) en la misma instancia del ATP 500 de Pekín, ambos con el francés Manuel Guinard como compañero.
Federico Gómez, 183° del ranking ATP, es de Merlo, Buenos Aires y tiene 29 años. Hasta 2019 jugó al tenis universitario en los Estados Unidos, donde terminó la carrera de Gestión Deportiva. Luego se reinsertó en el profesionalismo y tuvo una carrera ascendente, sobre todo en los últimos dos años. Comenzó 2023 en el top 700 del ranking ATP, ganó su primer título (el M15 de Naples) y terminó el año 376°, compitiendo en el circuito ATP Challenger. En ese nivel, los primeros éxitos no tardaron en llegar: en 2024 ganó los títulos de Milán y Guayaquil, de categoría 75; y Trieste, 100. Estos resultados le permitieron meterse entre los 130 mejores del ranking, debutar en un torneo de Grand Slam y hacerlo de gran forma, en US Open, donde superó las tres rondas de Qualy. En Nueva York dejó su marca: registró el tercer saque más rápido de todo el torneo (228 km/h). El pasado diciembre ganó su primer título en canchas rápidas, en el Challenger 100 de Temuco, Chile, y cerró el año conquistando la Liga de Primera División AAT representando al Buenos Aires Lawn Tennis Club.
