Un motociclista herido tras ser embestido por una camioneta en el centro de La Plata

Esta mañana, en la intersección de avenida 44 y 5, un motociclista resultó herido tras ser embestido por una camioneta. Efectivos de la comisaría 2ª se hicieron presentes en el lugar y una ambulancia asistió a la víctima.

El motociclista de 28 años resultó con lesiones pero está fuera de peligro. Viajaba en una Motomel 110 CC y colisionó contra una camioneta Ford Ranger conducida por un joven de 25 años.

Tras el llamado al 911 y la presencia de efectivos policiales y del Comando de Patrullas, una ambulancia del SAME se acercó a asistir a la víctima. Tras una evaluación y confirmar que no existía riesgo de vida, se decidió trasladarlo al Hospital San Juan de Dios.

Al momento, continúa en el centro médico bajo observación médica. En tanto, el conductor de la Ford Ranger fue imputado por “Lesiones culposas” y la zona permaneció cortada al tránsito durante varias horas pero ya fue liberada.