Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Policiales

Un motociclista herido tras ser embestido por una camioneta en el centro de La Plata

Un motociclista herido tras ser embestido por una camioneta en el centro de La Plata
5 de Enero de 2026 | 18:32

Escuchar esta nota

Esta mañana, en la intersección de avenida 44 y 5, un motociclista resultó herido tras ser embestido por una camioneta. Efectivos de la comisaría 2ª se hicieron presentes en el lugar y una ambulancia asistió a la víctima.

El motociclista de 28 años resultó con lesiones pero está fuera de peligro. Viajaba en una Motomel 110 CC y colisionó contra una camioneta Ford Ranger conducida por un joven de 25 años. 

Tras el llamado al 911 y la presencia de efectivos policiales y del Comando de Patrullas, una ambulancia del SAME se acercó a asistir a la víctima. Tras una evaluación y confirmar que no existía riesgo de vida, se decidió trasladarlo al Hospital San Juan de Dios. 

Al momento, continúa en el centro médico bajo observación médica. En tanto, el conductor de la Ford Ranger fue imputado por “Lesiones culposas” y la zona permaneció cortada al tránsito durante varias horas pero ya fue liberada.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

El exclusivo “club del mal” que tiene como nuevo socio a Maduro

Siguen los cruces entre el Gobierno y Kicillof por la captura de Maduro

En Gimnasia, las urgencias del mercado apuntan a cerrar al 9: quiénes están en carpeta

Más rumores que realidades en el Pincha

¿Uno o dos autores?: dudas en medio del horror de un abuso a una nena en La Plata

De emprendedora local a firmante de cuentas millonarias: el rol de la esposa de Faroni

Casi matan de un puntazo a un vecino en Los Hornos

VIDEO. Continúa la pesadilla de la falta de agua en Villa Castells y City Bell
+ Leidas

En Gimnasia, las urgencias del mercado apuntan a cerrar al 9: quiénes están en carpeta

Semana clave para la paritarias en Provincia y nuevas reuniones con estatales y docentes

Más rumores que realidades en el Pincha

¿Quién manda en Venezuela?: Trump presionó a fondo y Delcy aflojó

Estudiantes, copero: en el podio del fútbol argentino

Ya es oficial: cuándo arrancan las clases en 2026, las vacaciones y hasta cuándo habrá actividad en la Provincia

Feriados, jornadas no laborales y 12 fines de semana largos: el calendario 2026 que necesitás saber

¿Este es el último año de Muslera en Estudiantes?: la promesa que hizo el arquero uruguayo
Últimas noticias de Policiales

VIDEO.- La Plata: forcejeó cuerpo a cuerpo con dos motochorros armados para evitar el robo de su moto en 66 y 30

Otra vez, cayó uno de los "Macana” en La Plata: lo atraparon con una moto robada, armado y con droga

Doce trapitos detenidos en La Plata durante operativos simultáneos en el centro

Picadas en los médanos de Pinamar: ocho detenidos por "conductas peligrosas"
La Ciudad
Llega la primera ciclogénesis del año al país: ¿impactarán con lluvias en La Plata?
La Plata y un año de saldo demográfico negativo: cerró 2025 con más muertes que nacimientos
“Un criadero de enfermedades”: basural a cielo abierto en San Carlos
Lagartos overos en La Plata: por qué aparecen en la ciudad y cómo convivir con ellos sin riesgos
VIDEO. Los reyes a contrarreloj: la magia define las ventas en los comercios platenses
Deportes
Estudiantes y Gimnasia con días confirmados para las primeras 12 fechas: cuándo es el clásico platense
¿Vuelve Eros Mancuso?: Estudiantes cerca de cerrar su vuelta
¡El platense Thiago Tirante fue convocado por primera vez para jugar la Copa Davis!
¿Este es el último año de Muslera en Estudiantes?: la promesa que hizo el arquero uruguayo
Djokovic anunció que abandona el sindicato de jugadores de tenis
Espectáculos
Las vacaciones de Lali Espósito: microbikinis, amistades y mucho amor
¡Sorpresa para los fans!: “Stranger Things" tendrá un documental de la última temporada
"Salí como pude": estremecedora declaración de Romina Gaetani en la denuncia a su ex por violencia de género
44 años menor: quién es la nueva novia de Roly Serrano
“Chau”: Wanda Nara se fue de Uruguay y su novio amenazó a un periodista
Información General
Algo huele mal rumbo a la Costa: colapsó un caño cloacal e inundó la ruta 11, que quedó cortada
¿Mar del Plata sufre de "turismofobia"?: la investigación de alumnos de la UNLP y su mapa interactivo de la Costa Atlántica
Feriados, jornadas no laborales y 12 fines de semana largos: el calendario 2026 que necesitás saber
Entre el sol y el abrigo: Mar del Plata puso en marcha el verano 2026
Pinamar busca esta temporada disputarle turistas a Brasil

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla